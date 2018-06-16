 Belarus′ta sandıktan muhalefetsiz parlamento çıktı | DÜNYA | DW | 18.11.2019

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DÜNYA

Belarus'ta sandıktan muhalefetsiz parlamento çıktı

Belarus'ta muhalif milletvekillerinin katılmasına izin verilmeyen seçimler sonrasında parlamentoda muhalefet milletvekili kalmadı.

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25 yıldır Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yönettiği Belarus’ta (Beyaz Rusya) Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde ilk sonuçlara göre muhalefetin hiçbir adayı parlamentoya giremedi.

Ülkeyi son 5 dönemdir aralıksız yöneten Lukaşenko'nun gücünü koruduğu seçimlerde seçim kurulunun Pazartesi günü açıkladığı sonuçlarda 110 koltuğun hepsini hükümet yanlılarının kazandığı görüldü. Bir önceki parlamentoda iki muhalefet milletvekili yer almıştı. Ancak son seçimlerde bu iki milletvekili dahil birçok muhalif adayın seçimlere girmesine izin verilmemişti.

Muhalefet partilerinin Pazar akşamı seçimlerle ilgili 600 civarında usülsüzlük bildiriminde bulunduğu aktarıldı. Özellikle seçim sandık sorumlularının seçmen sayısını seçim gözlemcilerinin saydığından daha yüksek gösterdiği şikayetinde bulunuldu.

Belarus'ta 2020 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Lukaşenko'nun bir dönem daha devlet başkanlığı yapmayı planladığı bildiriliyor. 1994 yılından beri iktidarda olan ve "Avrupa'daki son diktatör" olarak tanımlanan Lukaşenko, muhalefet ve özgür basını baskı altına almakla suçlanıyor. Lukaşenko  iktidarı döneminde yapılan seçimlerin hiçbiri uluslararası gözlemciler tarafından "adil ve özgür" olarak tanımlanmadı.

AFP, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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