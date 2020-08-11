Belarus’ta muhaliflerin öfkesi dinmiyor

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı kez zaferini ilan ettiği tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Lukaşenko’nun rakibi Svetlana Tihanovskaya’nın tartışmalı seçimleri hafta sonu da protesto etme çağrısı üzerine başkent Minsk’te binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Yaklaşık beş bin kişi pazartesi günü yapılan eylemlerde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Alexander Taraikovsky’nin hayatını kaybettiği metro istasyonu yakınında toplanarak Taraikovsky’i andı. Eylemcinin öldüğü yerde saygı duruşunda bulunan göstericiler burada mum yakıp çiçek bıraktı.

"Lukaşenko yabancı arabulucuları reddediyor"

Belarus’un resmi haber ajansı Belta, Lukaşenko’nun iktidardan indirilmesini talep eden bir yabancı arabuluculuğu reddettiğini kaydetti. Haberde, Belarus devlet başkanının "Ülkeyi kimseye bırakacak değiliz" dediği belirtilerek, Lukaşenko’nun "yabancı hiçbir hükümete, arabulucuya ihtiyacımız yok" ifadesinde bulunduğu aktarıldı.

Rus haber ajansı RIA ise Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeye, yaptırıma yeşil ışık yakan Avrupa Birliği ile diyaloğa hazır olduğunu öne sürdü.

Kremlin: Problemler yakında çözülecektir

Bu arada Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin Belarus’taki sorunların hızlı bir biçimde çözüleceği konusunda mutabık kaldığı kaydedilerek, "bu sorunlar, iki ülkenin de ortak yararına olan iş birliğine zarar vermek isteyen yıkıcı güçler tarafından kötüye kullanılmamalı" denildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, hükümet üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi

Lukaşenko, hükümet yetkilileriyle yaptığı ve televizyonda da yayınlanan görüşmede, "Belarus’a karşı saldırganlığın arttığını" söylemiş ve ''Putin'le iletişime geçmeliyiz'' demişti. Lukaşenko, Putin’le görüşme talebini "Bu artık sadece Belarus’a yönelik bir tehdit değil" şeklinde ifade etmişti.

65 yaşındaki Lukaşenko, 1994’den bu yana iktidarda. 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı Seçimlerini yüzde 80,2'lik oy oranıyla yine Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı açıklanmıştı. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın oy oranı ise, kamu kurumlarınca yüzde 9,9 olarak duyurulmuş, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda muhalif "Artık git!" sloganıyla sokaklara dökülmüştü. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Tihanovskaya ise Litvanya’ya giderek çocuklarının hayatıyla tehdit edildiğini ima eden bir video yayınlamıştı.

AFP,DW,Reuters / SÖ,ET

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