 Belarus’ta gözaltına alınan DW muhabiri serbest | DÜNYA | DW | 10.08.2018

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DÜNYA

Belarus’ta gözaltına alınan DW muhabiri serbest

Belarus’ta gözaltına alınan DW Rusça Servisi muhabiri Paulyuk Bikovski serbest bırakıldı. Bikovski, resmi haber ajansının veri bankasını yasa dışı bir şekilde kullanmakla suçlanıyordu.

DW muhabiri Paulyuk Bikovski

DW muhabiri Paulyuk Bikovski

Belarus'un başkenti Minsk'te 8 Ağustos'ta bir grup gazeteciyle birlikte gözaltına alınan Deutsche Welle (DW) muhabiri Paulyuk Bikovski serbest bırakıldı. Söz konusu gazetecilere, Belarus'taki resmi haber ajansı BelTA'nın ücrete tabi hizmetlerinden yasa dışı yollardan yararlanıldığı suçlamaları yöneltiliyordu. Gözaltına alınan sekiz gazeteci de bugün itibarıyla serbest kaldı. DW Rusça Servisi'nin Belarus'taki muhabirinin kendi de gazeteci olan eşi Volha Bikovskaya, olayın arkasında, bağımsız gazetecilere yönelik yürütülen siyasi bir saldırının olduğuna inandığını belirtmişti.

"Meslektaşımızın gözaltı süresinin sona ermesinden dolayı ferahladık” diyen DW Rusça Servisi Yöneticisi Ingo Mannteufel, "Bikovski'nin gelecekte de DW'nin Belarus muhabiri olarak görev yapacağını ve Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen akreditasyonunun geçerliliğini koruyacağını umuyoruz” diye konuştu.

DW'ye konuşan Bikovski ise gazeteci olarak çalışmaya devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Henüz DW için aldığım akreditasyon geçerli ve çalışmaya devam edebilmek için, tekrar başvuruda bulunabilmeyi umuyorum” cevabını verdi. Gizlilik kararı nedeniyle soruşturmaya dair bilgi veremeyeceğini söyleyen DW muhabiri, en azından yetkililerden kendisinin şüpheli statüsünde olduğu bilgisini aldığını ve bunu paylaşabileceğini belirtti.

Bikovski'nin eşi, Çarşamba sabahı evlerinde yapılan aramada yetkililerin bulabildikleri bütün cihazlara el koyduklarını, tüm bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra USB çubukları, diskler ve banka kartlarını da aldıklarını belirtmişti.

Belarus 24 yıldır Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko tarafından otoriter bir rejimle yönetiliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde 188 ülke arasında 155'inci sırada yer alan Belarus'ta 2017 yılında en az 100 gazetecinin kısa süreli de olsa gözaltına alındığı, 60'tan fazla gazetecinin ise yabancı medya kurumları için çalıştıkları gerekçesiyle hüküm giydikleri bildiriliyor.

Illya Koval & Tetyana Bondarenko

© Deutsche Welle

 

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