 Belaruslu muhalif lider: Halk Lukaşenko′yu affetmeyecek | DÜNYA | DW | 26.08.2020

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DÜNYA

Belaruslu muhalif lider: Halk Lukaşenko'yu affetmeyecek

Aleksander Lukaşenko'nun seçimlerde rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya, DW'ye verdiği röportajda halkın artık yeni bir Belarus istediğini vurguladı. Muhalif lider, halkın Lukaşenko'yu affetmeyeceğini söyledi.

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Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya: Halk Lukaşenko'yu affetmeyecek

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarıyla ülkede artan tansiyon düşmüyor. Seçimlerin ardından devam eden protestolarda göstericiler, seçimlerin yenilenmesi ve Lukaşenko'nun istifa etmesi çağrısında bulunuyor.

Aleksander Lukaşenko'nun seçimlerde rakibi olan ve seçimlerin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya giden Svetlana Tikhanovskaya, DW'ye verdiği özel röportajda halkın artık yeni bir Belarus istediğini vurguladı. 37 yaşındaki muhalif lider, seçim sonrası yaşananların ardından halkın Lukaşenko'yu affetmeyeceğini söyledi.

Mayıs ayında hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere giren Tikhanovskaya'nın oy oranı yüzde 10,12 olarak verilmişti. Lukaşenko'nun ise oyların yüzde 80'ini aldığı belirtilmişti. 

DW: Önümüzdeki günlerde Belarus'ta neler olacak? Özellikle Minsk'te odukça büyük protestolar gördük ama protestolar sadece başkentle sınırlı da değil. Aleksander Lukaşenko basında elinde makineli tüfekle gösterildi. Yani gitmeyeceğini gösteriyor. Neler olabilir? Gerçek bir şiddet yaşanmasından korkuyor musunuz?

Svetlana Tikhanovskaya: Bu videoyu gördüm ve korkunç olduğu için yorum bile yapamıyorum. Ama insanlarımız değişti. Önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmiyorum ama yakın gelecekte neler olacağını biliyorum. Halkımız geri adım atmayacak, onlar artık uyandı ve yeni bir Belarus istiyor. Geri adım atması gereken kişi Bay Lukaşenko. İnsanlar onu affetmeyecek, seçimlerden sonra yaşanan bu durumu asla unutmayacaklar.

DW: Hem Belarus muhalefetinin Koordinasyon Konseyi hem de siz, seçimlerin yenilenmesi halinde özgür ve adil bir seçim olacağını ve herkesin katılabileceğini vurguluyorsunuz. Bu, Bay Lukaşenko da katılabilir mi, demek?

Tikhanovskaya: Bu ona bağlı. Biz özgür bir ülkeyiz. O nedenle isteyen herkes bu seçimlere katılabilir.

DW: Almanya dahil Avrupa Birliği'nin Belarus halkına ve size verdiği destekten memnun musunuz?

Tikhanovskaya: Elbette, tüm ülkelerden büyük bir destek gördük ve birçok ülkenin liderleri benimle iletişime geçerek halkımıza desteklerini gösterdi. Halkımızdan ilham alıyorlar. Ve halkımıza destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarından eminim.

DW: Sizce AB ve uluslararası toplum Belarus halkına yardım etmek için başka ne yapabilir?

Tikhanovskaya: Bu her ülkenin kendi elindedir. Gösterebilecekleri her türlü yardımı takdir ettiğimizi söylemeliyim. Ama bunu nasıl yapabilecekleri onlara kalmış.

Söyleşi: Konstantin Eggert

© Deutsche Welle Türkçe

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Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya: Halk Lukaşenko'yu affetmeyecek  

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