 Belarus′a Kolesnikova baskısı artıyor | DÜNYA | DW | 07.09.2020

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DÜNYA

Belarus'a Kolesnikova baskısı artıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Belarus'ta kaybolan muhalif Kolesnikova'nın akıbeti hakkında Belarus'tan bilgi talep etti. Maas, Almanya'nın AB içinde Belarus'a yönelik bir yaptırım paketi hazırladığını da açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus yönetimine çağrıda bulunarak, muhalif Maria Kolesnikova ile kayıp diğer muhaliflerin nerede olduğuna dair aydınlatıcı bilgiler talep etti.

Bild gazetesine verdiği demeçte, "Bayan Kolesnikova ile ilgili büyük endişe içindeyiz" diyen Bakan Maas, "Koordinasyon Konseyi üyelerine yönelik süregelen tutuklamalar ve baskılar kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

Belarus'ta düzenlenen protesto gösterilerine de değinen Dışişleri Bakanı, "Minsk'teki barışçıl protestoların görüntülerini görenler, insanların siyasette ve yönetim şeklindeki değişim taleplerine gözlerini kapatamaz" dedi.

Almanya hükümetinin Avrupa Birliği (AB) içinde, Belarus'a karşı uygulanmak üzere, bir yaptırım paketi hazırlanması için yoğun çaba sarfettiğini dile getiren Maas, "Biz Bay Lukaşenko'ya defalarca, ülkesindeki tüm ulusal güçlerle diyaloğa girme çağrısında bulunduk. Bu olmadı, tersine diyaloğa hazır olan muhalefete yönelik bir baskı dalgasını diğeri takip ediyor. Bu yanlış bir istikamet" ifadelerini kullandı. Heiko Maas ayrıca, Lukaşenko'nun tavrını değiştirmemesi halinde AB'nin harekete geçeceğini vurguladı.

Belarus'taki muhalif güçleri aynı çatı altında toplayan Koordinasyon Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada, Kolesnikova ile birlikte sözcüsü ve bir çalışanının kayıp oldukları bildirilmiş, Belarus merkezli haber portalı tut.by de, bir görgü tanığının, 38 yaşındaki muhalif Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını gördüğünü aktamıştı. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Kolesnikova ile ilgili endişelerini dile getirdi. Raab "Lukaşenko rejimi onun güvenli bir şekilde geri dönmesini öncelik haline getirmeli. Rejim protestoculara acımasızca davranmaya son vermeli, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloğa başlamalı" ifadelerin kullandı.

Tihanoskaya AB Konseyi'nin toplantısına katılacak

Bu arada Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde Aleksander  Lukaşenko'nun rakibi olan ve seçimlerden sonra Litvanya'ya kaçan Svetlana Tihanovskaya'nın, salı günü saat 10.00'da, video konferans yoluyla Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin toplantısına katılacağı açıklandı. Konseyin, Politik Konular ve Demokrasi Komitesinin söz konusu toplantıda, Ağustos ayında yapılan Belarus devlet başkanlığı seçimlerinden sonraki süreci ele alacağı bildirildi.

Belaruslu muhalifler, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun söz konusu seçimlere hile karıştırdığını savunuyor. Lukaşenko karşıtı gösterilerde bugüne dek binlerce kişi gözaltına alındı. Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde hayatını yitirenler de olurken, bugüne dek yüzlerce kişi yaralandı.

Belarus Avrupa'da, AB Konseyi'ne üye olmayan tek ülke. 1993'te Konseye üyelik başvurusunda bulunan Belarus'un üyelik süreci 1997 yılında dondurulmuştu.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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