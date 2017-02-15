Belarus-Polonya sınırında bir göçmen daha ölü bulundu

Belarus Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Belarus'un Polonya sınırında bir göçmen daha ölü bulundu. Söz konusu 20 yaşındaki erkek göçmenin Suriye pasaportu taşıdığı bildirildi. Polis, göçmenin cansız bedeninin bir orman görevlisi tarafından sınır bölgesindeki Wolka Terechowska köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını bildirdi.

Düzensiz göçmen krizinin derinleştiği Belarus-Polonya sınırında son haftalarda çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. Bölgeye kamp kuran binlerce göçmen, Polonya sınırını geçerek Avrupa Birliği'ne (AB) ulaşmaya çalışıyor. Polonya Polisi'nin verdiği bilgilere göre, cuma gecesi yüzlerce göçmenden oluşan bir grup sınırı geçmeye çalıştı. Polonya güvenlik görevlileri, Belaruslu yetkililerin göçmenlere Polonya polisine karşı kullanmaları için göz yaşartıcı gaz temin ettiğini öne sürdü. Ayrıca Belarus askerlerinin sınırdaki tel örgülere zarar verdiği de iddia edildi. Ancak olağanüstü hal ilan edilen bölgeye yardım örgütleri ve gazetecilerin girişinin yasaklanmış olması söz konusu iddiaların teyit edilmesini güçleştiriyor.

Putin devreye girdi

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, organize bir şekilde kiz bölgelerinden göçmenleri AB sınır bölgesine taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya. AB, "Avrupa'nın son diktatörü" olarak görülen Lukaşenko'ya göçmen kaçakçılığının kasten teşvik edildiği suçlamasını yöneltiyor. Lukaşenko'nun bu şekilde AB'nin Belarus'a uyguladığı yaptırımlara misilleme yaptığı ve Batı'yı Belarus ile diyalog kurmaya zorladığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de devreye girdiği bildirildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Almanya ile Belarus arasında bir diyaloğun başlayabileceğini açıkladı. Putin, Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Lukaşenko ve Merkel ile yaptığım görüşmelerden birbirleri ile görüşmeye hazır oldukları sonucunu çıkardım" dedi. Göçmenlerin çoğunun Almanya'ya gitmek istediğini belirten Putin, Rusya'nın Belarus'un yanında yer aldığı iddialarını ise geri çevirdi.

Belarus-Polonya sınırında çoğu Ortadoğulu binlerce göçmen Polonya'nın sınır geçişlerini engellemesi nedeniyle mahsur kalmış durumda. Sıcaklıkların donma noktasına kadar düşmüş olması nedeniyle bölgedeki durumun insani bir krize dönüşmesinden endişe ediliyor. Polonya gazetesi "Gazeta Wyborcza" tarafından yayınlanan bir habere göre, son birkaç ay içinde sınır bölgesinde on kişi hayatını kaybetti.

AB'nin yaptırımlarla üzerindeki baskıyı arttırdığı otokrat lider Lukaşenko, geçen Mayıs ayı sonunda artık ülkesinin göçmenlerin AB topraklarına geçişlerini engellemeyeceğini duyurmuştu.

dpa,Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe