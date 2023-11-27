Belçika'da okullara bomba ihbarı

Belçika'da yaklaşık 30 okul bomba ihbarı yapılması sebebiyle bugün kapalı kaldı. Valon-Brüksel eğitim dairesinin verdiği bilgiye göre Brüksel ile Brabant'ta toplam 10 bin öğrenci bu durumdan etkilendi. Pazar akşamı çok sayıda okul müdürüne okullara patlayıcı yerleştirildiği belirtilerek fidye talep edilen elektronik posta gönderildiği bildirildi. Valon-Brüksel eğitim dairesi, "Birçok yerde okullar arandı ve aranmaya da devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde durum yeniden değerlendirilecek" açıklamasını yaptı. Daire ayrıca okulların sıkı önlemler çerçevesinde kapatıldığını da kaydetti.

Belçika'da Kasım başında Valon bölgesindeki Charleroi ve Dinant'ta iki okula email gönderilerek bomba ihbarında bulunulmuş ve okullar bunun üzerine boşaltılmıştı. Yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı bulunamamıştı.

Fransa'da da resmi makamların verdiği bilgiye göre okulların açıldığı Eylül ayından Kasım ortasına dek okullara yaklaşık 800 bombalı saldırı ihbarı yapıldı ancak ihbarlar asılsız çıktı.

Fransa'da özellikle 13 Ekim'de ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bir öğretmene radikal İslamcı saldırı düzenlenmesinden bu yana okul, havalimanı ve turistik yerlere tehditler arttı. Arras'ta bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybederken bir diğer öğretmen ve güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Görgü tanıkları 20 yaşındaki saldırganın saldırı sırasında tekbir getirdiğini söylemişti.

AFP/rtr / HT,EC

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