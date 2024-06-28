Belçika'da maç öncesi Fransa'ya giden köprüye beton blok

Belçika'da bir belediye başkanı 1 Temmuz'da yapılacak Fransa-Belçika maçı öncesinde Fransa ile sınır olan köprüyü kısmen kapatma kararı aldı.

Belçika'da 18 bin nüfuslu bir kasaba olan Wervik, ilçeyi Fransa'da bulunan komşu kasaba Wervicq-Sud'a bağlayan köprüsünü büyük beton bloklarla kapama kararı aldı. EURO 2024 turnuvasında karşı karşıya gelecek Belçika-Fransa maçının oynanacağı gün köprüden yalnızca bisikletliler ve yayaların geçmesine izin verilecek. Wervik Belediye Başkanı Youro Casier, tedbirin asi Fransız futbol taraftarlarının kasabaya gelerek olay çıkarmasını önleme amaçlı bir girişim olarak tanımladı.

Belçika merkezli VRT televizyonuna konuşan Casier, "Fransızlar bizden çok daha fazla şovenist. Deneyimlerimizden biliyoruz ki Fransızlar, maçı kazanmaları halinde kışkırtmayı seviyorlar" diye konuştu.

"Korna çalamayacaklar"

"Buraya arabayla gelip kornaya basıyorlar ve sokakta dans ediyorlar. İnsanların tetiklenerek aptalca şeyler yapmasını önlemek istiyoruz" diye konuşan belediye başkanı Fransızların köprüyü yürüyerek ya da bisikletle geçebileceğini söyledi.

Fransız tarafından bisikletle veya yaya olarak çok az kişinin bu çabayı göstereceğini düşünen Casier, "Her şeyden önemlisi korna çalamayacaklar" diye konuştu.

Köprü, Belçika ve Fransa milli takımları arasında gerçekleşecek maçın başlamasından hemen önce Pazartesi günü saat 17.00'de (TSİ 18.00) araçlara kapatılacak, Salı günü sabah 6'da yeniden açılacak.

2018'de gerilim yaşanmıştı

İki takım 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, Fransa maçı 1-0 galip tamamlamıştı. Belediye başkanı Casier köprüyü kapatma kararını 2018'de yaşanan gergin olaylar sebebiyle aldığını belirtti.

DW/ EÇ, HT

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