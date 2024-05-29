Belçika polisi AP binasında arama yaptı

AP seçimlerine az bir zaman kala Belçika polisi parlamento binasına baskın düzenledi. Bazı vekillerin Rusya'dan rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili arama yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine az bir zaman kala Belçika polisi parlamento binasına baskın düzenledi, bir çalışanın odasını aradı.

Brüksel ve Fransa'nın kuzeyindeki Strasbourg şehirlerindeki AP yerleşkelerinde yapılan aramalar, Rusya'nın aşırı sağcı vekillere rüşvet verdiği iddiası üzerine gerçekleştirildi. Strasbourg'da yerel polis ile iş birliği yapılırken, Belçika polisi şüpheli çalışanın Brüksel'deki evine de baskın düzenledi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Maximilian Krah dahil bazı siyasetçilerin Moskova lehine kampanya yürütmek için rüşvet aldıkları iddia edilmişti.

Kaynaklar, ofisi aranan kişinin Krah'ın eski çalışanı Guillaume Pradoura olduğunu öne sürdü. Krah'ın ofisi bu kişinin 2 yıldır kendileri için çalışmadığını açıklarken, polis soruşturmanın AP çalışanının mevcut değil, eski işvereni ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Pradoura halihazırda Hollandalı aşırı sağcı vekil Marcel de Graaff için çalışıyor.

Polise göre şüphelerin odağındaki çalışan, "rüşvet sürecinde önemli bir rol oynadı".

Aşırı sağ ve ırkçı söylemleriyle dikkat çeken Maximilian Krah, Rusya'dan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturuluyor. Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Bu ilk baskın değil

Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük ikinci seçim olan ve sandıkların 6-9 Haziran'da kurulacağı AP yarışı, Rusya ve Çin odaklı soruşturmaların gölgesinde geçiyor.

Belçikalı savcılar, Rusya'nın AP seçimlerine olası müdahalesiyle ilgili geçen ay, Çekya istihbaratının bulguları üzerine soruşturma başlatmıştı. O dönem Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın Moskova yanlısı adayları seçtirmek için çalıştığını söylerken, Belçika istihbaratı da bazı vekillerin Moskova'dan ödeme aldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bu soruşturmadan ayrı olarak Alman polisi, AfD'nin seçimlerdeki iki numaralı adayı Petr Bystron'ın ofisine de yine Rusya'dan para aldığı iddiasıyla baskın düzenlemişti.

Maximilian Krah'ın bir diğer çalışanı Jian Guo, Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınmıştı.

Krah'ın "bazı Nazi subaylarının masum olduğu" yönündeki açıklaması partisi AfD'nin AP grubundan dışlanmasına yol açmıştı. Hâlâ AP için yarışan Krah'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AFP/MUK,JD

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