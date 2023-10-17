Belçika basını: Brüksel saldırısının şüphelisi öldürüldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda iki İsveç vatandaşını öldürdüğü tahmin edilen şüpheli, bugün polis tarafından düzenlenen operasyonla vuruldu. Belçika medyası, bir kafede vurulan 45 yaşındaki Tunuslu şüphelinin hastanede öldüğünü bildirdi.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, "Söz konusu kişinin Schaerbeek mahallesinde yakalandığı yerde bu sabah bulunan silahın saldırıda kullanılan silah olması, failin yakalanmış olması ihtimalini artırıyor" demişti.

Saldırının ardından adını Abdesalem Al Guilani olarak açıklayan bir kişi, sosyal medyada yayımladığı videoda saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etmiyti. Bu şüpheli, IŞİD mensubu olduğunu söylemişti.

Fotoğraf: Johanna Geron/REUTERS

Belçika'da Federal Başsavcılığın terör saldırısı olasılığı üzerinden yürüttüğü soruşturma sürüyor. Federal Başsavcılık sözcüsü Eric Van Duyse, saldırganın özellikle İsveç vatandaşlarını hedef almış olmasının muhtemel göründüğünü belirtti. Sözcü, "Şu aşamada İsrail-Filistin sorunuyla bir bağlantı olabileceğine dair herhangi bir unsur söz konusu değil" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, "acımasız bir terör saldırısı" olarak nitelediği olayın şüphelisinin Belçika'da yasa dışı şekilde kalan Tunus kökenli biri olduğunu söyledi. Belçika lideri, "Teröristler şunu anlamalı ki asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Özgür toplumlarımızı asla kendilerine tabi kılamayacaklar... Terörizm bizi asla yenemeyecek" dedi.

İsveç, Kur'an yakma eylemleri sonrası alınan tehditler nedeniyle geçen Ağustos ayında terör alarmını en yüksek ikinci seviyeye yükseltmişti.

Saldırı sonrası Brüksel'de de terör alarmı en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi. Bu seviye, tehdidin "aşırı derecede ciddi" olduğu anlamına geliyor. Başkentte saldırı öncesi terör alarmı, tehdidin orta seviyede olduğuna işaret eden 2 düzeyindeydi. Saldırının ardından ülkenin geri kalanındaki alarm seviyesi ise 2'ye çıkarıldı.

Belçika-İsveç maçının oynandığı statta bekletilen taraftarlar Fotoğraf: John Thys/AFP/Getty Images

Maç devre arasında tatil edildi

Saldırı, Belçika ve İsveç'in Brüksel'de Euro 2024 elemeleri kapsamında karşı karşıya geldiği futbol maçının başlamasından kısa süre önce gerçekleşti. Belçika basını, öldürülen İsveçlilerin milli takım taraftarı olduğunu bildirdi.

Saldırı nedeniyle devre arasında tatil edilen maçtaki 35 bin taraftar, güvenlik gerekçesiyle stadyumda bekletildi. Taraftarların yaklaşık iki saat sonra stattan ayrılmasına izin verildi.

Van Duyse, söz konusu güvenlik önleminin, saldırının gerçekleştiği yere yakın bir noktada bulunan stattaki İsveçli taraftarları korumak için aldıklarını belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Belçika'daki tüm İsveçlilerin cep telefonlarına mesaj gönderilerek dikkatli olmalarının ve Belçika makamlarından gelecek talimatlara uymalarının isteneceğini söyledi.

Belçika Başbakanı De Croo, X platformundan paylaştığı mesajda ise "üzücü" olarak tanımladığı saldırı nedeniyle İsveçli mevkidaşına taziyelerini iletti. De Croo, Belçika ve İsveç'in terörle mücadelede yakın ortak olduklarını vurguladı.

DW,dpa,AP,rtr/CÖ,HS

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