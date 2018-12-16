 Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti | AVRUPA | DW | 18.12.2018

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AVRUPA

Belçika Başbakanı Charles Michel istifa etti

Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı partinin hükümeti terk etmesinin üzerinden iki hafta geçmeden görevi bıraktığını açıkladı. Michel'in azınlık hükümeti güvensizlik oylaması ile karşı karşıyaydı.

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Charles Michel

Belçika Başbakanı Charles Michel, koalisyon ortağı Flaman N-VA partisinin koalisyon ortaklığından çekilmesinin üzerinden iki hafta geçmeden istifa ettiğini açıkladı.

N-VA, Michel'in Birleşmiş Milletler'in bu ay kabul edilen ve ilk küresel ölçekli göç anlaşması olma özelliği taşıyan BM Göç Paktı'na destek verip ülkesi adına imza atması sonrası hükümetten çekildiğini açıklamıştı.

Azınlık hükümeti kurarak Başbakanlık görevine devam eden Michel, parlamentoda Sosyal Demokrat ve Yeşiller gruplarının kendisine karşı güvensizlik oylaması girişiminde bulunması üzerine Salı günü istifasını Belçika Kralı Philippe'e sundu.

Seçimlere kadar idare edebilir

Mayıs ayında genel seçimlerin yapılması planlanan Belçika'da Kral, Michel'den bu tarihe kadar sınırlandırılmış yetkilerle geçici olarak başbakanlık yapmaya devam etmesini talep edebilir.

Aynı zamanda Kral'ın, sorunun çözülmesi için diğer partilerden temsilcilerle görüşmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Michel Ekim 2014'ten bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu.

DW,dpa,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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