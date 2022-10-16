"Ocakta üretime ara verildi, savcı sayısı beşe çıkarıldı"

Cuma akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında gerçekleşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklama yaptı. Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangının, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttığını, kısmen devam ettiğini belirtti. Bozdağ açıklamasında, "Dün itibariyle 41 kardeşimizin cenazesini çıkarttığımızı belirtmiştim. Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi" ifadelerini kullandı. İşlerin bitimine kadar Amasra müessesesinde kömür üretimine ara verildiğini açıkladı.

Bekir Bozdağ, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcı sayısının beşe yükseldiğini açıkladı. Bozdağ, "Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemli. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa, bunların hepsi bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekleriyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik varsa bu kim ya da kimden kaynaklanıyorsa, hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın, olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir" ifadelerini kullandı. İçerideki soğutma çalışmaları henüz bitmediği için delil tespiti yapmanın henüz mümkün olmadığını belirten Bozdağ, "Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri titizlikle yerine getirilecektir" dedi.

"Kurtulduğumuza sevinemiyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi’nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Bozdağ, tedavisi devam eden maden işçisi Sezgin Çelen ile görüştü. Çelen, "Üzgünüz tabii çok üzgünüz, sevinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Faciaya tepkiler sürüyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Yüksel, "Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine, yaşanan kayıpları kader ve fıtrat anlayışıyla açıklamak bu tür kayıpların gelecekte de yaşanacağını düşündürmektedir. TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan arındırılarak madencilik işletme kurallarına göre yönetilmelidir" dedi. Kazadan sonra bilgi ve belgeleri istediklerini ancak yasak olduğu gerekçesiyle kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Yüksel, "Belli bir saate kadar ocak planına da ulaşamadık, havalandırma sistemine de. Ancak dün akşam 17:30 sularında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oraya gelince AFAD’ın koordinasyon merkezine biz de girebildik" dedi.

"Cezasızlık ve sorumluları koruma politikası"

Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, Balıklı Parkı’nda madendeki patlamaya ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen yaptı. Açıklamada, "Bartın’da ölen işçiler en başta iktidarın denetimsizlik, ihmaller, daha önce yaşanan katliamlardaki cezasızlık ve sorumluları koruma politikası yüzünden ölmüştür" denildi. Maden kazası sonrasında kamuoyuna yansıyan ve 2019’da kurum yetkililerini işletmede bir grizu patlamasına karşı uyaran Sayıştay raporuna da dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sayıştay raporunda azalan işçi sayısına bağlı olarak, kömür kazı faaliyetinin yapıldığı ayaklarda yeterli sayıda işçi bulunmadığı, bu durumun da başta iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliklerini düşürdüğü bulgusuna yer verilmiş. İşletmede bin 145 çalışan olması gerekirken, 622 çalışanın yer aldığı tespit edilmiş. 2019 ve 2020’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin hiç birisi, Amasra'daki madene gidip denetim yapmamış. Peki bu şirketin sahibi kim? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'telefonla yerli uçak istediği işadamı' olarak bilinen Mehmet Hattat. 'Kader planı’na bakın!"

DHA, Anka / AI, HT