 Bedelli askerlik: Yurt dışındaki Türk vatandaşları uzaktan eğitim alacak | TÜRKİYE | DW | 26.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Bedelli askerlik: Yurt dışındaki Türk vatandaşları uzaktan eğitim alacak

Türkiye'de bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba teklif" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşları askerlik hizmetini uzaktan eğitimle yapabilecek.

Türkei Sicherheitskräfte (Getty Images/AFP/F. Choblet)

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de bedelli askerlik uygulamasına dair yasa teklifinde askerlik hizmetinin 28 günden 21 güne indirilmesinin önerileceği açıklandı. Uygulama hakkında öne çıkan soruların yanıtlarını derledik. (23.07.2018)

Türkiye'de Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre bedelli askerlik yapacak kişilere yönelik şartlar da netleşmiş oldu.

Kanun uyarınca, bedelli askerliğin 21 gün yapılması kabul edilirken, bedelli askerlik için ödenmesi gereken ücret ise 15 bin Türk lirası olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan ve bedelli askerlik başvurusu yapacak Türk vatandaşları için ise bu ücretin 2 bin euro olması kararlaştırıldı.

Üç yıl yurt dışında yaşamış olma şartı aranan yurt dışındaki Türk vatandaşları gerekli ücreti ödedikten sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İşten izinli sayılacaklar

Kabul edilen kanun teklifine göre, bedelli askerlik hakkında yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar.

Askerlik Kanunu'na göre bedelli askerlikte yaş sınırı 1 Ocak 1994 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce doğanları kapsayacak. Yeni kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin bu hakkı kazanabilmesi için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine ya da yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor.

DW /GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Istanbul Silivri Gefängniskomplex Wache

Bedelli askerlik hizmeti 21 güne indiriliyor 23.07.2018

TBMM komisyonunda onaylanan bedelli askerlik düzenlemesiyle 28 gün olarak öngörülen hizmet süresi 21 güne indirildi. Dövizle askerlik hizmetinde ise bedel tüm yaş grupları için 2 bin euro olarak değiştirildi.

Türkische Soldaten - Türkische Flagge

Bedelli askerlik hakkında merak edilenler 23.07.2018

Türkiye'de bedelli askerlik uygulamasına dair yasa teklifinde askerlik hizmetinin 28 günden 21 güne indirilmesinin önerileceği açıklandı. Uygulama hakkında öne çıkan soruların yanıtlarını derledik.

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim

TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım 12.07.2018

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Meclis'in yeni başkanı seçildi. AKP'nin adayı Yıldırım, yapılan üçüncü tur oylamada 335 oy aldı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Milletin vekilleri ne kadar özgür?

Geçen yıl değiştirilen Meclis İç Tüzüğü’yle TBMM kürsüsünde yaptıkları konuşmalar nedeniyle milletvekillerine verilen cezalar, kürsü dokunulmazlığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 