 Bedelli askerlik hizmeti 21 güne indiriliyor | TÜRKİYE | DW | 23.07.2018

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TÜRKİYE

Bedelli askerlik hizmeti 21 güne indiriliyor

TBMM komisyonunda onaylanan bedelli askerlik düzenlemesiyle 28 gün olarak öngörülen hizmet süresi 21 güne indirildi. Dövizle askerlik hizmetinde ise bedel tüm yaş grupları için 2 bin euro olarak değiştirildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda askerlik yasasında yapılacak düzenlemelere dair kanun teklifiyle ilgili gerçekleştirilen görüşmelerde, daha önce 28 gün olarak belirlenen bedelli askerlik hizmeti 21 güne indirildi. Yapılan düzenlemeye göre 25 yaşın üzerinde olanlar 15 bin TL karşılığında 21 gün temel askerlik hizmetinde bulunarak askerlik görevini yapmış sayılacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı ve "dövizle askerlik hizmetine tabi erler" (DAHTE) olarak bilinen uygulamada da değişiklik yapıldı. Buna göre yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro karşılığında bu hizmetten yararlanabilecek. Daha önce dövizle askerlik hizmetinin bedelinin 38 yaşına kadar olanlar için bin euro, 38 yaşından büyük olanlar için 2 bin olduğunu hatırlatan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılan değişiklikle bu ücretin tüm yaş grupları için 2 bin euro olarak eşitlendiğini belirtti.

Düzenlemeler kapsamında ayrıca, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ücretsiz izinli sayılacak ve bu süre içinde iş sözleşmeleri feshedilemeyecek.

Komisyonda onaylanan düzenlemeler daha sonra TBMM Genel Kurulunun oyuna sunulacak.

2011 ve 2014 yıllarında yapılan bedelli askerlik uygulamalarında, hizmetten faydalanmak için yapılan ödemeler sonrasında herhangi bir şekilde askerlik hizmeti yapma şartı getirilmiyordu. 2011 yılındaki uygulamada 30 bin, 2014 yılındaki uygulamada ise 18 bin TL ücret ödeyenler aynı gün içinde askerlik şubesinden aldıkları belge ile askerlik yükümlülüklerini tamamlamış sayıldılar.

DW/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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