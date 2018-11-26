 Bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanına hapis cezası | DÜNYA | DW | 30.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanına hapis cezası

Çinli bilim insanı He Jiankui, iki bebeğin embriyo halindeyken genleriyle oynadığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

He Jiankui

He Jiankui

Çinli bilim insanı He Jiankui, iki bebeğin embriyo halindeyken genleriyle oynadığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Çin resmi haber ajansı Şinhua Şenzen'deki mahkemenin He'ye ayrıca 3 milyon yuan (yaklaşık 383 bin euro) para cezası verdiğini geçti.

Nanşan Bölge Halk Mahkemesi kararında daha önce Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi'nde görevli olan doçent doktorun "kişisel şöhret ve çıkar peşinde" davrandığına ve "tıp düzenini bozduğuna" hükmetti.

Yapay döllenmeyle 2018 yılında doğan ikiz bebeklere Lulu ve Nana adı verilmişti. He Jiankui Kasım 2018'de Hong Kong'da katıldığı bir bilimsel zirvede bebeklerin genleriyle oynadığını kamuoyuna duyurmuştu. Çinli bilim insanı Crispr/Cas9 adlı gen teknolojisi yoluyla bebeklerin genetik yapısında değişiklik yapmıştı. He babanın HIV taşıyıcısı olduğunu ve virüs bulaşmaması için bebeklerin DNA'sındaki bir geni etkisiz hale getirdiğini söylemişti. Bu açıklama başta Çin olmak üzere tüm dünyada tepki çekmiş, Çin makamları aynı ay içinde He'nin tüm araştırma faaliyetlerini sonlandırmıştı.

İnsan embriyosunun genleriyle oynanması, dünyanın birçok ülkesinde etik gerekçelerle yasak. Çin'de ise 2003 yılında sağlık bakanlığının yürürlüğe koyduğu yönergeler doğrultusunda bu işleme üreme gerekçesi dışındaki gerekçeler sözkonusu olduğunda izin verilebiliyor.

AFP, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çin'de genetiği değiştirilmiş bebek deneyi durduruldu

Çin hükümeti, genetiğini değiştirdiğini iddia ettiği ikiz bebeklerlerin dünyaya geldiğini açıklayarak uluslararası tartışma yaratan bilim adamının deneylerini durdurdu. Çalışmayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. (29.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Genetiği değiştirilmiş fareler uzaya gitti  

Benzer içerik

Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 26.11.2018

Çin'de dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin dünyaya geldiği iddia edildi. İddia henüz doğrulanmazken, bilim insanları bu yöntemin yaratacağı ahlaki ikilemlere karşı uyardı.

Spanien Barcelona 5G

5G teknolojisi insan sağlığına zararlı mı? 31.03.2019

Cep telefonu kullanımı ve radyasyonun insan vücudu üzerindeki olası etkilerine ilişkin korkular, 5G dönemi yaklaştıkça artıyor. Bu yeni nesil teknolojiyi ve insan sağlığına etkileriyle ilgili görüşleri derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Teksas'ta kilisede silahlı saldırı

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda biri saldırgan üç kişi hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  