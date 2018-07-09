 Beştepe′deki törende Almanya′yı Schröder temsil etti | TÜRKİYE | DW | 09.07.2018

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TÜRKİYE

Beştepe'deki törende Almanya'yı Schröder temsil etti

Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen törende Alman hükümetini eski başbakanlardan Gerhard Schröder temsil etti.

Gerhard Schröder, ortada ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ortada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'de düzenlenen törene katıldı

TBMM'de yemin ederek yeni dönemdeki görevine resmen başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'de düzenlenen törende Alman hükümetini eski Başbakan Gerhard Schröder temsil etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Berlin'de yaptığı açıklamada, Schröder'in törene katılacağını, "Alman hükümetinin eski bir makam sahibince böylesi törenlerde temsil edilmesi tamamen alışılmış bir durum" sözleriyle doğrulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ankara'da hükümetlerarası bir görüşme ya da siyasi görüşmeler yapılmayacağını söyleyerek, "Söz konusu olan bir protokol etkinliği" ifadesini kullanmıştı.

Eski dostluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in tanışıklığı yıllar öncesine dayanıyor. İki liderin ilişkisi medyada sık sık "dostane" şeklinde nitelendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılında Schröder'in 65'inci doğum günü kutlamasına katılmıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski Başbakan Schröder Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik gerginliklerde arabulucu olarak da görev yapmıştı. Schröder son olarak Türkiye'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in serbest bırakılması için arabulucuk yapmıştı. Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel bu yıl Şubat ayında yaptığı açıklamada, Schröder'in arabuluculuk yaptığını doğrulayarak kendisine çabaları için teşekkür etmişti.

Symbolbild - Gerhard Schröder und Tayyip Erdogan

Dönemin başbakanları Erdoğan ve Schröder'in 2005 yılında İstanbul'da çekilen bir fotoğrafı

Sözcü: KHK endişe verici

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 18 bin 632 kişi ihraç edilmişti. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'de çıkarılan bu KHK'ya da değindi. "Böylesine haberler bizi endişelendiriyor" diyen sözcü, Alman hükümetinin Türkiye'ye "hukuk devleti kriterlerine uygun olarak hareket etme" çağrısında bulunduğunu belirtti. 

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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