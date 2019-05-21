Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanının sahibinin personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki birçok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.

Gaye Akıl sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patronunun kendisine şiddet uygulamasının ardından karakola gittiğini, görüntüleri teslim ettiğini ve darp raporu aldığını belirtti.

Karakoldan 15 gün boyunca ses çıkmaması üzerine savcılığa gittiğini belirten Akıl, "Dilekçemi verdim ve görüntüleri teslim ettim. Ancak 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala bir geri dönüş alamadım" dedi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta olayın yaşandığı mekanın kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşterilere uyguladığı şiddet nedeniyle kapandığı belirtildi.

DHA / HT,BW

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