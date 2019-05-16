Beşiktaş saldırıları davasında karar açıklandı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor futbol karşılaşmasının ardından stat çevresinde meydana gelen ve 47 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırılarla ilgili davada karar açıklandı.

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen davanın dört sanığı, 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davada 24'ü tutuklu, 27 sanık yargılanıyordu. Bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkları da farklı suçlardan farklı hapis cezalarına çarptırdı.

Sanıklardan 14'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken bir sanığın ise tahliyesine hükmedildi.

Duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

39'u emniyet mensubu, 47 kişinin öldüğü, 243 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları PKK'ya yakınlığıyla bilinen TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlenmişti.

DW,DHA/CÖ,HT

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