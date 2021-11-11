Beşar Esad 2000 yılında Baas Partisi ve devlet başkanlığına seçildi. 2014 yılında uluslararası eleştirilere yol açan bir oylamayla koltuğunu korudu.

Seçim kanlı iç savaş sırasında yaptırıldığı için Batı devletleri tarafından kınandı. Esad da Suriye’nin elit zümresi gibi Alevi mezhebinin mensubudur. DW Türkçe'nin Beşar Esad ile ilgili haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.