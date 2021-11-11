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Beşar Esad

Beşar Esad 2000 yılında Baas Partisi ve devlet başkanlığına seçildi. 2014 yılında uluslararası eleştirilere yol açan bir oylamayla koltuğunu korudu.

Seçim kanlı iç savaş sırasında yaptırıldığı için Batı devletleri tarafından kınandı. Esad da Suriye’nin elit zümresi gibi Alevi mezhebinin mensubudur. DW Türkçe'nin Beşar Esad ile ilgili haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki buzlar eriyor mu? 11.11.2021

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, El Nahyan'ın Şam'daki temasları Suriye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
A Turkish military convoy of tanks and armoured vehicles passes near the city of Idlib, in northwestern Syria, near the Syria-Turkey border, on February 8, 2020. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Operasyon ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı 05.11.2021

Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapma ihtimali Şam ile kuzeydeki öz yönetim arasında diyalog sürecini yeniden başlattı.
Security forces inspect the site of an explosion in central Damascus, Syria October 20, 2021. REUTERS/Firas Makdesi

Suriye'de askeri araca bombalı saldırı 20.10.2021

Suriye'de asker taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına konan iki bombanın patlaması sonucunda en az 14 kişi hayatını kaybetti. İdlib'de hükümet birliklerinin saldırısında 13 kişi öldü.
Geir O. Pedersen, UN Special Envoy for Syria, speaks to the media about the sixth session of the Constitutional Committee Small Body, during a press conference at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Sunday, October 17, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Suriye'de yeni anayasa taslağı için anlaşıldı 18.10.2021

Suriye Anayasa Komitesi'nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eş başkanları, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaştı.
Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

Ürdün Suriye'ye sınır kapısını tamamen açtı 29.09.2021

Beşar Esad'ın ülkenin geniş kesimlerinde iktidarını pekiştirmesi sonrasında Arap ülkeleriyle normalleşme adımları hızlanıyor. Lübnan ve Irak'ın ardından Ürdün de ana sınır kapısını tamamen açtı.
Russian President Vladimir Putin (L) meets with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 17, 2018. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Soçi öncesi Ankara üzerindeki İdlib baskısı artıyor 27.09.2021

Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşması öncesi İdlib'te tansiyon yüksek. Rusya, Ankara'ya Esad'la masaya oturması ve İdlib'ten radikal grupları çıkarması için baskı yapıyor.

TAJI, IRAQ - APRIL 12: U.S. Army trainers watch as an Iraqi recruit fires at a military base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. U.S. forces, currently operating in 5 large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuild a force they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. Members of the U.S. Army's 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. (Photo by John Moore/Getty Images)

ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor 17.09.2021

ABD ile Irak arasında varılan anlaşma uyarınca Erbil ve Ayn el Esad üslerindeki Amerikan muharip birliklerinin sayısının Eylül sonuna kadar azaltılacağı bildirildi.
Russian President Vladimir Putin, right, greets Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Putin, Suriye'de "yabancı güçlerin" bulunmasını eleştirdi 14.09.2021

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki "yasa dışı yabancı güçleri" ülkede birliğin sağlanmasında engel olarak nitelendirdi.

28.02.2020 *** Syrians wait to cross an intersection as a Turkish military convoy drives past the village of Kafr Yahmul, north of Idlib in northwestern Syria, on February 28, 2020. - Turkish reprisals killed 20 Syrian soldiers in the battleground northwestern province of Idlib after a bombardment Ankara blamed on Damascus killed 33 Turkish soldiers, the Syrian Observatory for Human Rights said. (Photo by Ahmad al-ATRASH / AFP) (Photo by AHMAD AL-ATRASH/AFP via Getty Images)

İdlib'de Türk askerlerine saldırı 11.09.2021

Suriye'nin İdlib vilayetinde devriye gezen Türk askerleri saldırıya uğradı. İki askerin hayatını kaybettiği saldırıyı Ebu Bekir Sıddık'ın Yardımcıları Seriyyesi adlı grubun üstlendiği bildirildi.
A handout picture released by the official Facebook page of the Syrian Presidency shows President Bashar al-Assad arriving to the swearing-in ceremony for his fourth term, in the capital Damascus, on July 17, 2021. - Al-Assad took the oath of office for a fourth term in war-ravaged Syria, after taking 95 percent of the vote in a controversial election dismissed abroad. (Photo by - / SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK PAGE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Esad'dan yemin töreninde muhaliflere çağrı 17.07.2021

Suriye'de 21 yıldır devlet başkanı olan Beşar Esad üst üste dördüncü dönemi için gerçekleştirilen yemin töreninde sürgündeki muhaliflere ülkelerine geri dönmeleri için çağrıda bulundu.
Syrian President Bashar Assad, right, waves for his supporters at a polling station during the Presidential elections in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria, Wednesday, May 26, 2021. Syrians headed to polling stations early Wednesday to vote in the second presidential elections since the deadly conflict began in the Arab country. (AP Photo/Hassan Ammar)

Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini Beşar Esad kazandı 28.05.2021

Beşar Esad, Suriye'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazandığını açıkladı. Muhalefet seçimler için "saçmalık" yorumunu yaparken, Batı da oylamayı adil ve meşru olmamakla eleştirdi.
26.05.2021 Syria's President Bashar al-Assad, stands next to his wife Asma as he casts his vote, during the country's presidential elections in Douma, Syria, in this handout released by SANA on May 26, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

AB Esad’a yönelik yaptırımlarını uzattı 27.05.2021

Avrupa Birliği (AB) Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine yönelik ambargoları bir yıl uzattı. AB ülkeye petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uyguluyor.
Syrian President Bashar Assad and his wife Asma vote at a polling station during the Presidential elections in the town of Douma, in the eastern Ghouta region, near the Syrian capital Damascus, Syria, Wednesday, May 26, 2021. Syrians headed to polling stations early Wednesday to vote in the second presidential elections since the deadly conflict began in the Arab country. (AP Photo/Hassan Ammar)

Esad: Batı'nın sözlerinin değeri yok 27.05.2021

Suriye Devlet Başkanı Esad, Batılı ülkelerin Suriye'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve adil olmadığı yönündeki eleştirilerini geri çevirdi.

A picture taken on October 15, 2018, shows a man carrying his baby past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqa. - The fighting ended on October 17 last year, when the city finally fell to the Syrian Democratic Forces, which then handed it over to the Raqa Civil Council (RCC) to govern. Rights group Amnesty International estimates around 80 percent of Raqa was devastated by fighting, including vital infrastructure like schools and hospitals. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

Şam ülkenin yeniden imarı için müttefik arıyor 26.05.2021

Suriye'de seçimler sonrası yeni bir süreç başlayacak. Şam, bu süreçte ülkenin yeniden imarı için yeni müttefikler arıyor. Uzmanlara göre Putin, ipoteği altında olan Suriye'de daha fazla para harcamak istemiyor.

A woman walks past an election campaign billboard bearing a portrait of Syrian President Bashar al-Assad, a candidate for the upcoming presidential election, in the capital Damascus on May 18, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in the May 26 presidential election, the constitutional court said. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)

Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye'de seçimler ne serbest ne de adil 26.05.2021

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları yayınladıkları ortak açıklamada, Suriye'de bugün yapılacak seçimlerin, adil ve serbest olmadığını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını ifade etti.
(FILES) In this file photo taken on September 27, 2019 during a guided tour with the Russian army shows men walking past a poster of Syrian President Bashar al-Assad in the old city of Aleppo. - Syria is to hold a presidential election on May 26, the parliament speaker announced today, the country's second in the shadow of civil war, seen as likely to keep President Bashar Al-Assad in power. (Photo by Maxime POPOV / AFP)

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 51 adaydan üçüne izin çıktı 03.05.2021

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 kişi arasından sadece Esad dahil üç kişinin adaylığına izin verdi. Esad'ın seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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