Beş soruda dijital euro nedir?

AB Komisyonu, Avrupa'da dijital euronun kullanılabilmesi için gereken yasal çerçeveyi açıkladı. 2028'de tedavüle girmesi beklenen dijital euro ile ilgili soruları ve yanıtları derledik.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital euronun tedavüle girebilmesi için gereken yasal çerçeveye ilişkin önerilerini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) uzun süredir dijital euronun yürürlüğe girmesi için çalışmalar yürütüyordu. Dijital euronun hayata geçirilebilmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun ve Komisyon'un önerilerini onaylaması gerekiyor.

Dijital euro ile ne hedefleniyor?

Avrupa'da ödeme işlemlerinde Paypal, Apple Pay veya Google Pay gibi dijital sistemler yaygın bir şekilde kullanılıyor. Dijital euronun yürürlüğe girmesi ile ödeme işlemlerinde euronun rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Avrupa'nın bu alanda hizmet sunan uluslararası şirketlerden bağımsız olması öngörülüyor. AB Komisyonu'nun önerilerine göre, vatandaşlara, Avrupa Merkez Bankası tarafından dijital para birimi sunulacak. Dijital euronun istikrarı ECB'nin garantisi altında olacak. Dijital euro ile ülke sınırlarının ötesinde de hızlı ödeme yapmanın mümkün olması ve nakit para gibi güvenilir olması öngörülüyor.

Artık nakit para kullanılmayacak mı?

Avrupa Merkez Bankası, dijital euronun banknot ve madeni paraların yerine geçmeyeceğini, sadece ek bir ödeme sistemi sunacağını vurguluyor. Banka, nakit paranın yürürlükten kaldırılmasını planlamıyor, önemi giderek artan dijital dünyada, dijital bir ödeme aracı sunmak istiyor. Dijital euronun, euro banknotları ve madeni paraları gibi bütün Euro Bölgesi'nde kullanılması planlanıyor.

Dijital euro ile ödemeler nasıl yapılacak?

Dijital euronun tasarımının nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Nakit para gibi kullanılacağı, ancak dijital ortamda olacağı biliniyor. Dijital euronun, elektronik bir cüzdanda tutulması üzerinde durulan seçenekler arasında. Bu durumda, tüketiciler cep telefonlarında bulunan elektronik para cüzdanlarındaki dijital euro doğrudan ödeme yapabilecek, kredi kartı sağlayan veya Apple Pay gibi ödeme hizmetleri sunan aracılara ihtiyacı olmayacak. İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde de bir cihazdan diğer cihaza aktarma yaparak dijital euro ile ödemenin mümkün olması planlanıyor.

Dijital euro nasıl tedavüle girecek?

AB Komisyonu'nun önerilerine göre dijital euronun Avrupa Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulması ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla kullanıcılara dağıtımının yapılması öngörülüyor. Tüketicilerin her bankada veya ödeme hizmeti sunan kuruluşlarda dijital euro hesabı açabilmesi planlanıyor. AB Komisyonu, dijital euro hesabının açılması, hesabın kapatılması, dijital euro ile havale gibi işlemlerin ücretsiz olmasını tavsiye ediyor.

Dijital euro ne zaman kullanılmaya başlayacak?

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ECB Konseyi'nin dijital euronun geliştirilmesi için hazırlık sürecine ve dijital paranın denenmesine ilişkin kararını Ekim ayında vereceğini söyledi. Panetta'nın verdiği bilgilere göre, bu hazırlık süreci iki ile üç yıl arasında tamamlanacak, dijital euronun tedavüle girmesi üç ile dört yıl sonra gerçekleşebilecek. AB Komisyonu ise dijital euronun muhtemelen en erken 2028'de tedavüle girebileceğini tahmin ediyor.

Reuters / JD,ET

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