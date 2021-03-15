 Beş ülkeden ortak Suriye açıklaması | DÜNYA | DW | 16.03.2021

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DÜNYA

Beş ülkeden ortak Suriye açıklaması

ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Suriye’de iç savaşın başlamasının onuncu yıldönümünde ortak bir açıklama yaptı.

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ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Suriye'de iç savaşın başlamasının onuncu yıldönümünde ortak bir açıklama yaptı. Siyasi çözüm vurgusu yapan açıklamada "Suriye rejimi ve destekçilerinin siyasi sürece ciddi bir biçimde katılmaları ve ihtiyacı olan topluluklara insani yardımın ulaştırılmasına izin vermesi mecburidir" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın imzasını taşıyan açıklamada Suriye rejimine eleştiriler de yöneltildi.

Açıklamada "Suriye'de bu yıl içinde öngörülen devlet başkanlığı seçimleri ne serbest ne de adil olacak ne de Suriye rejiminin uluslararası ilişkilerinin normalleşmesinde bir ölçü oluşturacaktır. Olabilecek her türlü siyasi süreç, diasporada yaşayan ve yerinden olanlar dahil olmak üzere tüm Suriyelilerinin katılımını ve tüm seslerin duyulmasına imkan sağlanmasını gerektiriyor" denildi.

"Trajedinin on yıl daha sürmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamada ayrıca Suriye halkına destek ifade edildi. Beş dışişleri bakanı ülkelerinin Birleşmiş Milletler kararları temelinde barışçıl çözüm arayışlarını yeniden canlandırma taahhüdünde bulunduğunu ifade etti. Açıklamada "Kapsayıcı bir siyasi süreç ve Suriye halkına baskının sona ermesi yönünde belirgin adımlar atılması temel öneme sahiptir. Bu trajedinin bir on yıl daha sürmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'de işlenen ciddi suçlarla ilgili hesap verilmesi yönünde baskının süreceği belirtilerek "Cezasızlık bizim için kabul edilebilir değildir" denildi.

dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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