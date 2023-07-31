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BDDK'dan taksit kısıtlaması kararı

2 saat önce

BDDK, bundan sonra yurt dışı harcamalarında kredi kartlarına taksitlendirme yapılmayacağını duyurdu.

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BDDK, yurt dışı harcamalarında kredi kartlarına taksit yapılmayacağını duyurdu. Fotoğraf: ANKA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksitlerine ilişkin yeni düzenlemeyi yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Karara göre, bundan sonra havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt dışı harcamalarında taksitlendirme yapılmayacak.

"Sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DW/SÖ,TY

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