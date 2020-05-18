Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nasıl uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Kısıtlama uygulaması bayram arifesinde yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgeyi yayımladı. Buna göre söz konusu kısıtlamalar 81 ilin tamamında, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Kısıtlamanın günlük hayata olumsuz etkisini olabildiğince az tutmak amacıyla 21-22 Mayıs tarihlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanlarının saat 23.00'e dek açık kalmasına izin veriliyor.

Uygulamanın başlayacağı 23 Mayıs Cumartesi günü ise bu işletmeler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile internet üzerinden satış yapan işletmeler kapalı olacak.

Kısıtlamanın geçerli olacağı günlerde fırınlarla tatlıcıların açık kalmasına izin veriliyor ancak tatlıcılar sadece eve ve iş yerlerine servis biçiminde satış yapabilecek. Aynı şekilde bayram boyunca lokanta ve benzeri işletmeler de evlere servis yapmak şartı ile açık kalabilecek.

Akaryakıt istasyonları kura ile belirlenecek

Bunların yanı sıra ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi kura ile belirlenerek faaliyette bulunacak.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme ve firmalarla, yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler kısıtlama hükümleri kapsamının dışında bırakılıyor.

Ayrıca, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarına da belirlenen tarihlerde kısıtlama hükümleri uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve benzeri sosyal koruma, bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli,vasi veya refakatçilerini de kısıtlamadan muaf tutuyor.

Bayramın ilk günü uygulanacak olan "bayramlaşma" istisnaları

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak koşuluyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile görüşebilecek. Yine bayramın birinci gününe mahsus olmak kaydı ile şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri de istisna kapsamında olacak.

DHA / ET,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe