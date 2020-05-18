Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan arife gününden bayramın son gününe kadar (23-24-25-26 Mayıs) 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Ayrıca 15 il için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da 15 gün süreyle uzatıldığını kaydetti.

"24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir" diyen Erdoğan "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek" dedi.

Ayrıca açık cezaevlerinde olup salgın sebebiyle izne gönderilmiş olan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri de iki ay süreyle uzatıldı. Erdoğan “Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim ve öğretim yılının bitirildiğini söyleyen Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayında başlayacağını ifade etti.

"Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz" diyen Erdoğan "Sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan 5,5 milyon dar gelirli vatandaşa biner lira karşılıksız nakit desteği verildiğini ifade ederek "Son 2 ayda yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek bu zor günlerde milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

Erdoğan ayrıca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılışının Perşembe günü Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte yapılacağını duyurdu.

DW / EC, BK

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