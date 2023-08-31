Bayern Münih ve Galatasaray aynı grupta

Almanya Bundesliga şampiyonu FC Bayern Münih ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. Grubun diğer iki takımı Manchster United ve FC Kopenhag,

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/2024 sezonu kura çekilişi Monaco'da yapıldı. 32 takımın sekiz gruba dağıldığı çekilişte, Almanya ve Türkiye şampiyonları FC Bayern Münih ile Galatasaray A Grubu'nda birbirine rakip oldu. Grubun diğer iki takımı ise İngiltere'den Manchester United ve Danimarka'dan FC Kopenhag olarak belirlendi.

Borussia Dortmund'a zorlu grup

Bundesliga şampiyonluğunu geçen sezon son maçta kaçıran Borussia Dortmund, F Grubu'nda Fransa şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), İtalya'dan, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan AC Milan ve İngiltere'den Newcastle United ile aynı gruba düştü.

"Çaylak" Union Berlin, Real Madrid'e karşı

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan Union Berlin ise C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid, İtalya şampiyonu SSC Napoli ve Portekiz'den SC Braga ile mücadele edecek.

2023/2024 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi, 1 Haziran Cumartesi günü, İngiltere'nin başkenti Londra'da, dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak.

dpa / ET,HT

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