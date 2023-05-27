Bayern Münih 32. kez Bundesliga şampiyonu

FC Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih, lig lideri Borussia Dortmund'un Mainz'la 2-2 berabere kalması ile üst üste 11. kez şampiyon oldu. Bayern'de şampiyonluğa rağmen Kahn ve Salihamidzic'in görevlerine son verildi.

Bundesliga'da 2022-2023 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu. Geçen hafta kendi sahasında RB Leipzig'e yenilerek liderliği Borussia Dortmund'a kaptıran Bavyera ekibi, ligin son haftasında deplasmanda FC Köln'ü 2-1 mağlup etti.

Lider Borussia Dortmund'un kendi sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalması ve iki puan kaybetmesi ile yeniden birinci sıraya yükselen Bayern Münih, üst üste 11'inci, toplamda 32'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Köln deplasmanında, 8. dakikada Coman'ın golü ile öne geçen Münih ekibi, 81. dakikada Köln'ün Ljubicic'in ayağından kazandığı penaltı golüne engel olamadı. Maçın bu skorla bitmesi halinde Borussia Dortmund şampiyon olacaktı, Ancak 89. dakikada Musiala'nın attığı gol ve Dortmund'un galip gelememesi şampiyonluğu bir kez daha Bayern Münih'e getirdi.

Bu arada elde edilen şampiyonluğa rağmen Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Oliver Kahn ile sportif yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic'in görevlerine son verildiği duyuruldu.

Kendi sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu kaçıran Borussia Dortmund'ta futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı - (27.05.2023) Fotoğraf: Leon Kuegeler/REUTERS

Dortmund'ta büyük üzüntü

Son haftaya lider giren ve 11 yıl aranın ardından şampiyonluğa çok yaklaşan Borussia Dortmund ise kendi sahasında, 15. dakikada Hanche-Olsen'in golü ile yenik duruma düştü. 19. dakikada Haller'in penaltı atışından yararlanamaması sonucu beraberlik şansını kaçıran sarı-siyahlılar, rakip ekibin 24. dakikada Onisiwo ile kazandığı ikinci gole de engel olamayınca 2-0 yenik duruma düştü. İkinci yarı neredeyse tek kale oynayan Dortmund 69. dakikada Guerreiro ile bir gol buldu. Maçın geri kalan kısmında baskılı oyununa devam eden Borussia Dortmund, 90+6. dakikada defans oyuncusu Süle ile beraberlik golünü bulsa da, bu skor şampiyonluğa yetmedi.

Hertha BSC ve Schalke 04 küme düştü

Son hafta maçlarının ardından, 1. Bundesliga'dan 2. Bundesliga'ya düşen ikinci takım da belli oldu. Geçen hafta başkent ekibi Hertha BSC'nin küme düşmeyi garantilemesinin ardından, bu hafta da Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti. Ligi 16. sırada bitiren VfB Stuttgart ise, 2. Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirecek olan takımla (FC Heidenheim ya da Hamburger SV) baraj maçı oynayacak.

DW / ET,DK

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