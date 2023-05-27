  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Şampiyonluk tabağını kaldıran Bayern Münihli futbolcular - (27.05.2023)
2022-2023 şampiyonu Bayern MünihFotoğraf: Alexander Hassenstein/Getty Images
SporAlmanya

Bayern Münih 32. kez Bundesliga şampiyonu

1 saat önce

FC Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih, lig lideri Borussia Dortmund'un Mainz'la 2-2 berabere kalması ile üst üste 11. kez şampiyon oldu. Bayern'de şampiyonluğa rağmen Kahn ve Salihamidzic'in görevlerine son verildi.

https://p.dw.com/p/4RtbO

Bundesliga'da 2022-2023 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu. Geçen hafta kendi sahasında RB Leipzig'e yenilerek liderliği Borussia Dortmund'a kaptıran Bavyera ekibi, ligin son haftasında deplasmanda FC Köln'ü 2-1 mağlup etti.

Lider Borussia Dortmund'un kendi sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalması ve iki puan kaybetmesi ile yeniden birinci sıraya yükselen Bayern Münih, üst üste 11'inci, toplamda 32'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Köln deplasmanında, 8. dakikada Coman'ın golü ile öne geçen Münih ekibi, 81. dakikada Köln'ün Ljubicic'in ayağından kazandığı penaltı golüne engel olamadı. Maçın bu skorla bitmesi halinde Borussia Dortmund şampiyon olacaktı, Ancak 89. dakikada Musiala'nın attığı gol ve Dortmund'un galip gelememesi şampiyonluğu bir kez daha Bayern Münih'e getirdi.

Bu arada elde edilen şampiyonluğa rağmen Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Oliver Kahn ile sportif yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic'in görevlerine son verildiği duyuruldu.

Kendi sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu kaçıran Borussia Dortmund'ta futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı - (27.05.2023)
Kendi sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu kaçıran Borussia Dortmund'ta futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı - (27.05.2023)Fotoğraf: Leon Kuegeler/REUTERS

Dortmund'ta büyük üzüntü

Son haftaya lider giren ve 11 yıl aranın ardından şampiyonluğa çok yaklaşan Borussia Dortmund ise kendi sahasında, 15. dakikada Hanche-Olsen'in golü ile yenik duruma düştü. 19. dakikada Haller'in penaltı atışından yararlanamaması sonucu beraberlik şansını kaçıran sarı-siyahlılar, rakip ekibin 24. dakikada Onisiwo ile kazandığı ikinci gole de engel olamayınca 2-0 yenik duruma düştü. İkinci yarı neredeyse tek kale oynayan Dortmund 69. dakikada Guerreiro ile bir gol buldu. Maçın geri kalan kısmında baskılı oyununa devam eden Borussia Dortmund, 90+6. dakikada defans oyuncusu Süle ile beraberlik golünü bulsa da, bu skor şampiyonluğa yetmedi.

Hertha BSC ve Schalke 04 küme düştü

Son hafta maçlarının ardından, 1. Bundesliga'dan 2. Bundesliga'ya düşen ikinci takım da belli oldu. Geçen hafta başkent ekibi Hertha BSC'nin küme düşmeyi garantilemesinin ardından, bu hafta da Schalke 04'ün küme düşmesi kesinleşti. Ligi 16. sırada bitiren VfB Stuttgart ise, 2. Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirecek olan takımla (FC Heidenheim ya da Hamburger SV) baraj maçı oynayacak.

 

DW / ET,DK

DW Türkçe’ye VPN ile nasıl erişebilirim? 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Şampiyonluk tabağını kaldıran Bayern Münihli futbolcular - (27.05.2023)

Bayern Münih 32. kez Bundesliga şampiyonu

Spor1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bilgisayar ekranına bakan bir kişi

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Teknoloji5 saat önce
100 dolarlık banknotları sayan bir el ve arka planda destelenmiş 1 ve 100 dolar banknotları

Seçim sonrasında "kur" tehlikesi kapıda

Seçim sonrasında "kur" tehlikesi kapıda

Ekonomi8 saat önce
Porsche'ye ait bir yedek parça üretim merkezi

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Politika10 saat önce
Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişleri

İkinci tur sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?

İkinci tur sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?

Politika10 saat önce
Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Oy ve Ötesi'nin seçim günü engellenmesi mümkün mü?

Oy ve Ötesi'nin seçim günü engellenmesi mümkün mü?

Politika26 Mayıs 2023
TBMM'de Almanya'dan 5 milletvekili görev yapacak

Almanya'dan TBMM'ye beş vekil

Almanya'dan TBMM'ye beş vekil

Politika26 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön