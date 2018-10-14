 Bavyera′da CSU ve Hür Seçmenler′den koalisyon uzlaşısı | ALMANYA | DW | 02.11.2018

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ALMANYA

Bavyera'da CSU ve Hür Seçmenler'den koalisyon uzlaşısı

Bavyera'da üç hafta önce gerçekleşen seçimler sonrasında CSU ve Hür Seçmenler partileri bugün koalisyon konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bavyera eyalet başbakanı CSU'lu Markus Söder (sol) ve Hür Seçmenler partisi lideri Hubert Aiwanger koalisyon anlaşmasına ilişkin uzlaştıklarını açıkladı

Bavyera eyalet başbakanı CSU'lu Markus Söder (sol) ve Hür Seçmenler partisi lideri Hubert Aiwanger koalisyon anlaşmasına ilişkin uzlaştıklarını açıkladı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 13 Ekim'de gerçekleşen meclis seçimlerin ardından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi ile Hür Seçmenler partisi arasında koalisyon anlaşması konusunda uzlaşma sağlandığı açıklandı.

Cuma günü Hür Seçmenler partisi lideri Huber Aiwanger ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası açıklama yapan CSU'lu Bavyera Eyalet Başbakanı  Markus Söder, "İşi bitirdik" dedi. Hür Seçmenler partisi lideri Aiwanger de "Bize uyuyor, CSU'ya uyuyor, Bavyera'ya uyuyor. Güzel bir görüşme ve güzel bir müzakereydi, çok yoğun ve detaylıydı. Şimdi hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu.

Hür Seçmenler partisinin yer alacağı ilk federal hükümetin koalisyon metninin detayları ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Görüşmeler sonrası üzerinde uzlaşma sağlanan metin Pazar günü iki partinin genel kurullarının onayına sunulacak. Pazar gerçekleşecek oylamada koalisyon sözleşmesinin kabul edilmesi durumunda Salı günü CSU partisinden Marcus Söder'in kurulacak yeni hükümetin başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor.

Bavyera'da 13 Ekim'de gerçekleşen eyalet seçimlerinde CSU yaklaşık yüzde 10 oranında oy kaybederek yüzde 37,2, Hür Seçmenler partisi yüzde 11,6 oy almıştı. Yeşiller oylarını artırarak yüzde 17,5 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkmayı başarmış, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10,2 oy alarak ilk defa Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmeye hak kazanmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 9,7, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,1, Sol Parti ise yüzde 3,2 oranında oy almıştı.

AFP,dpa/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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