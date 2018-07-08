 Bavyera′da CSU kan kaybediyor | ALMANYA | DW | 19.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Bavyera'da CSU kan kaybediyor

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki seçimlere üç ay kala, CSU'nun oy oranı yüzde 38'e geriledi. Yapılan son anket, kardeş parti CDU ile yaşanan iltica politikası anlaşmazlığının CSU'ya zarar verdiğini ortaya koydu.

Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun genel başkanı Horst Seehofer, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun genel başkanı Horst Seehofer, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Almanya'da Ekim ayında eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı Bavyera'yı mutlak çoğunlukla yöneten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin oyları erimeye devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi ‘Infratest dimap' tarafından Bavyera televizyonu için yapılan ankete göre, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna "CSU'yu seçerdim" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38'e geriledi.

Sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan ve Mayıs ayındaki anket sonucunun üç puan gerisine düşen CSU, en çok yaşlılarla kadınlar arasında seçmen kaybediyor. Eyaletteki iktidar partisine desteğin azalmasından en kârlı çıkan, oy oranı iki puan artarak yüzde 16'ya yükselen Yeşiller oldu. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise bir puanlık artışla yüzde 13'e çıktı. Almanya İçin Alternatif'in (AfD) bu eyaletteki oy oranı değişmeyerek yüzde 12'de kaldı.

Yeşiller gibi Hür Seçmenler partisi de oy oranını iki puan arttırarak yüzde 9'a çıkardı. Hür Demokrat Parti (FDP) bir puan kaybederek yüzde 5'e geriledi. Sol Parti'nin oy oranı bir puanlık artışla yüzde 4'e çıkmakla birlikte, yüzde 5'lik barajın altında kaldı.

Seehofer gözden düşüyor

Ancak anketten tahmini oranların yanıltıcı olabileceği sonucu da çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 55'i 14 Ekim'deki oylamaya kadar tercihinin değişebileceğini beyan etti. Katılımcıların yüzde 45'i ise seçime kadar tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

Anket aynı zamanda Bavyeralı seçmenin yüzde 54'ünün eyaletteki gelişmelerden tedirginlik duyduğunu gösterdi. Seçmenin yüzde 45'i ise iyimserler safında yer alıyor. Tedirginliğin öncelikli kaynağının, kardeş Hristiyan Birlik partileri arasında iltica politikası yüzünden çıkan sürtüşmelerin olduğu tahmin ediliyor. Nitekim katılımcıların yüzde 78'i Hristiyan Birlik partileri arasındaki anlaşmazlığın CSU'ya zarar verdiğini düşünüyor. Anlaşmazlıktan kârlı çıkan tarafın CSU olduğunu belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 17.

İltica politikasındaki anlaşmazlığın, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer açısından olumsuz sonuçlara yol açtığı anlaşılıyor. Infratest dimap tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Seehofer'in hatalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50'yi aşıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun genel başkanı Seehofer, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

DW,AFP,rtr/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

CDU-CSU krizinde AfD oy oranını artırdı

Almanya'da hükümet ortağı CDU ve CSU arasındaki mülteci politikası krizi sona erdi. Ancak anketlere göre gerginlik Almanya için Alternatif'e yaradı. (08.07.2018)  

Yorum: Almanya İçişleri Bakanı istifa etmelidir

DW'den Rosalia Romaniec yorumunda, 69 mültecinin sınır dışı edilmesine Almanya İçişleri Bakanı’nın gösterdiği alaycı yaklaşımın geri teptiğini dile getiriyor. (12.07.2018)  

Merkel'in baş karşıtı: Horst Seehofer

İltica anlaşmazlığı muhafazakâr hükümet kanadında ipleri kopma raddesine getirdi. Almanya Başbakanı Merkel İçişleri Bakanı Seehofer ile daha önce de birçok konuda ters düşmüştü. (02.07.2018)  

Afgan mültecinin intiharı Seehofer’e istifa baskısını artırdı

Almanya’dan sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilen mültecilerden biri intihar etti. Söz konusu gelişme, dün bu kişinin de aralarında bulunduğu 69 mülteci hakkında espri yapan İçişleri Bakanı’na tepkileri artırdı. (11.07.2018)  

Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Berlin'de açıkladı. Plan SPD'nin karşı çıktığı "transit merkezler" kurulmasını içeriyor. (10.07.2018)  

Benzer içerik

AfD Parteitag in Augsburg

CDU-CSU krizinde AfD oy oranını artırdı 08.07.2018

Almanya'da hükümet ortağı CDU ve CSU arasındaki mülteci politikası krizi sona erdi. Ancak anketlere göre gerginlik Almanya için Alternatif'e yaradı.

Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer

CDU ve CSU yönetimlerinden olumlu sinyal 02.07.2018

Mülteci politikası konusunda derin görüş ayrılıkları yaşayan CDU ve CSU yönetimleri bugünkü buluşmaları öncesinde uzlaşma mesajı verdi.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer

Merkel'in baş karşıtı: Horst Seehofer 02.07.2018

İltica anlaşmazlığı muhafazakâr hükümet kanadında ipleri kopma raddesine getirdi. Almanya Başbakanı Merkel İçişleri Bakanı Seehofer ile daha önce de birçok konuda ters düşmüştü.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berlin Bundestag - Cem Özdemir (picture-alliance/düa/B. von Jutrcenka)

Özdemir: Özil’e eleştiriler ırkçı bir hal aldı

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Özdemir, Alman milli futbolcu Mesut Özil’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle gelen eleştirilerin “ırkçı bir hal” aldığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 