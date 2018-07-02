 Bavyera Sınır Polisi’nin eksik bilançosu | ALMANYA | DW | 27.08.2018

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ALMANYA

Bavyera Sınır Polisi’nin eksik bilançosu

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir süre önce göreve başlayan sınır polisi, göçün kontrolü konusunda önemli bir araç olarak görülüyor. Ancak ilk bilanço bu konuda başarılı olunduğuna dair herhangi bir bulgu içermiyor.

Seehofer besucht deutsch-österreichische Grenze (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Temmuz ayı başından bu yana Bavyera'da eyalet yönetimine bağlı sınır polisi görev yapıyor. Federal Polis ile işbirliği yapan sınır polisi, eyaletin Avusturya sınırını kontrol ediyor. Hristiyan Birlik partileri arasında mülteci krizi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından göreve başlayan sınır polisi ile ilgili bugün ilk kez resmi bir bilanço çıkarıldı. Sınır kapısı Freilassing'de basına konuşan Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve yine aynı partiden Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sınır polisinin performansından memnun olduklarını açıkladılar.

Bakanların verdiği bilgiye göre, sınır polisi üzerinden yapılan suç duyurularının sayısı 1750 oldu, bunların 220'sinin ise Almanya'ya izinsiz girişler nedeniyle olduğu belirtiliyor. Bavyera İçişleri Bakanı Hermann, bir grup insan kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı. Ancak bakanlar, Bavyera Sınır Polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yetkili merci olan Federal Polis tarafından sınır dışı edilen kişilerin sayısı konusunda bilgi vermedi. Yasa dışı giriş yapmaya çalışan sığınmacıların doğrudan sınır dışı edilmesini politikalarının eksenine oturtan CSU, sınır polisi birimlerinin kurulmasını, Avusturya sınırından gelen yüksek sayıda sınır dışı göç ile gerekçelendirmişti.

Österreich Flüchtlinge bei Mistlberg an der Grenze zu Deutschland (Getty Images/S. Gallup)

İçişleri Bakanı Seehofer'a göre Almanya'ya yasadışı göçlerin üçte biri Avusturya sınırı üzerinden

Net sayı verilmedi

Bavyera Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberine göre, Bavyera Sınır Polisi'nin bu süre içinde sadece dört yasa dışı ülkeye giriş vakası ortaya çıkardığı bildiriliyor. Ancak ne Seehofer ne de Hermann bu sayıyı doğruladı. Seehofer sadece, Almanya'ya yasa dışı girişlerin üçte birinin Bavyera üzerinden olduğunu kaydetti. "Hukukun ve düzenin” sağlanabilmesi için Avrupa Birliği sınırları içindeki göçün durdurulması gerektiğini vurgulayan Federal İçişleri Bakanı, sayıların gerilediğini belirterek "amaçlarına ulaştığını” kaydetti.

Şu anda 500 kişinin görev yaptığı Bavyera Sınır Polisi'nde bu sayının 2023'e kadar 1000'e çıkarılması planlanıyor. Sınır Polisi, Federal Polis ile işbirliği yaparak sınır kontrolleri yapıyor ve sınırdan 30 kilometre içeriye kadar olan alanda da arama yapabiliyor.

 

dpa/epd / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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