Bavyera korona kısıtlamalarını gevşetiyor

Alman hükümeti Omicron varyantı döneminde hastaneye yatışlarda kaydedilen düşüşe rağmen kısıtlamaların gevşetilmesine yanaşmazken Bavyera eyaleti açılmaya karar verdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi yönetimindeki Bavyera hükümeti, yükselen vaka sayılarına rağmen korona kısıtlamalarını gevşeten İngiltere, İsveç, Danimarka, İspanya, İsrail gibi ülkelerin yolunu izleme kararı aldı.

Eyalet Başbakanı Markus Söder, CSU Merkez Yönetim Kurulu oturumu sonrasında yaptığı açıklamada, hastaneler ve sağlık sisteminde aşırı yüklenme riski bulunmadığını belirterek "yumuşak ve kontrollü bir açılma" politikası izleyeceklerini açıkladı.

Yeni önlemler

Açılma önlemleri çerçevesinde restoranların gece saat 22'de kapanması uygulamasına son verilecek, ancak sadece aşılılar ve iyileşmiş olanların girişine izin veren 2G uygulaması devam edecek.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder

Spor ve kültür etkinliklerinde izin verilen seyirci sayısı da artırılıyor. Buna göre kültür etkinliklerinde seyirci sayısı için öngörülen üst sınır, kapasitenin yüzde 75'ine, stadyumlardaki seyirci sayısı da, 15 bin kişi ile sınırlı olmak üzere kapasitenin yüzde 50'sine yükseltilecek. Başbakan Söder, on gün önce statlardaki seyirci üst sınırının 10 bin kişiye yükseltildiğini hatırlatarak, şimdiye kadarki deneyimlerin olumlu olduğunu kaydetti. Gerek kültür gerekse spor etkinliklerinde aşılı ve iyileşmiş kişilerin negatif test sonucu ibraz etmesi ve maske takması koşullarında değişiklik yapılmayacak.

Kuaförler, manikür-pedikür salonları gibi fiziki temas gerektiren hizmetlerden ise, negatif test sonucu ibraz eden herkes yararlanabilecek. Bu alanda geçen aylarda geçerli olan 2G kuralı mahkemece iptal edilmişti.

Aşı zorunluluğu yasası uygulanmayacak

Başbakan Söder, Federal Meclis'ten geçen ve 16 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan sağlık sektöründe aşı zorunluluğunun da eyalette uygulanmayacağını bildirdi.

Kişisel olarak aşı zorunluluğundan yana olduğunu, ancak mevcut Omicron dalgasının kırılmasında aşı zorunluluğunun uygun bir araç olmadığını belirten Söder, tam aksine aşısız hemşire ve bakıcıların istifa etmesi durumunda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Söder, bu nedenle yasanın yürürlüğe sokulmasında, "yürütmenin durdurulması anlamına gelebilecek son derece cömert geçiş düzenlemeleri" getireceklerini, Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek'in şu an detaylar üzerinde çalıştığını kaydetti.

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