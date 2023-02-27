Batan sığınmacı teknesinde can kaybı 62'ye yükseldi

İtalya açıklarında Pazar sabahı batan sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı, bugün denizden çıkarılan üç cansız bedenle birlikte 62'ye yükseldi. İtalyan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada teknenin ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde kıyıdan yaklaşık 100 metre ötede fırtınanın etkisiyle kayaya çarparak parçalandığı bildirildi.

Ahşap teknede kaza öncesinde kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmemekle birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Şimdiye kadar kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan ya da kendi çabalarıyla kıyıya ulaşanların sayısının yaklaşık 80 olduğu bildiriliyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Boyu 20 metreyi bulmayan bir teknede 200 kişi taşınmasının kriminel bir olay olduğunu" söyleyerek yaşanan faciadan derin acı duyduklarını söyledi. İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın başından beri İtalya'ya yaklaşık 14 bin sığınmacı ulaştı.

Teknenin Türkiye'nin Ege kıyılarından Perşembe günü yola çıktığı ve Yunanistan'ın güneyinden geçerek İtalya'ya ulaştığı tahmin ediliyor. İtalyan makamları, insan kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AFP,dpa/BK,TY