 ″Batılı eğitim haramdır″ militanlarına operasyon | DÜNYA | DW | 03.01.2019

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DÜNYA

"Batılı eğitim haramdır" militanlarına operasyon

Afrika ülkesi Nijer'de Boko Haram'la mücadele için başlatılan operasyon sonucu 287 militanın öldürüldüğü açıklandı. Operasyon havadan ve karadan yürütüldü.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijer'de Savunma Bakanlığı, günler süren hava ve kara operasyonu sonucu 287 Boko Haram militanını öldürdüğünü açıkladı. Nijerya sınırı yakınlarında gerçekleşen operasyonun 28 Aralık'ta başlatıldığı belirtildi. Militanların 200'ünün hava operasyonu sonucu, 87'sinin kara harekatında öldürüldüğü aktarıldı.

Nijer'in Savunma Bakanı Kalla Moutari, Aralık ayında yaptığı açıklamada Boko Haram'ın yeni saldırılar düzenlemesinden endişe duyulduğunu belirtmişti.

Boko Haram, Afrika kıtasındaki terör eylemlerini 2009'da Nijerya'da başlattı. Örgüt yapısını daha sonra Çad ve Nijer gibi komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi başardı. 

"Batılı eğitim haramdır" anlamına gelen Boko Haram'ın eylemleri nedeniyle Afrika'da 27 bin kişi öldü, iki milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aralarında okul çağındaki çocuklarının da olduğu çok sayıda sivili kaçıran Boko Haram militanları, Kasım'da Nijer'in güneydoğusundaki köylerden onlarca kız çocuğunu kaçırmıştı.

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Boko Haram terörü açlığa yol açıyor

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Boko Haram terörü açlığa yol açıyor  

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