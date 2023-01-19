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Fotoğraf: Alexander Shcherbak/Tass/picture alliance
EkonomiRusya

Batılı şirketlerin sadece yüzde 8,5‘i Rusya’yı terk etti

32 dakika önce

İsviçre'de yapılan bir araştırma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı öfke ve Batılı hükümetlerin baskılarına rağmen AB ve G7 ülkeleri merkezli şirketlerden sadece yüzde 8,5'inin Rusya'dan ayrıldığını ortaya koydu.

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Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgalinin Batı dünyasında yarattığı öfke ve uygulanan kapsamlı yaptırımlara rağmen  Batılı şirketlerin sanılandan çok daha az bir bölümünün ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı.

İsviçre’deki St. Gallen Üniversitesi ve Lozan merkezli IMD Enstitüsünün ortak araştırmasına göre, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinde yerleşik şirketlerin sadece yüzde 8,5'i Rusya’dan çekildi.

St. Gallen Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bulguların, "AB ve G7 firmalarının Rusya'dan çok sınırlı bir şekilde geri çekildiğini ortaya koyduğu" belirtilerek bunun, "Batılı firmaların pazarı terk ettiği yönündeki söyleme meydan okuduğu" kaydedildi.

"Firmalar aslında direndi"

Açıklamada "Merkezi bu ülkelerde bulunan pek çok firma Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya'dan ayrılmaları için hükümetlerden, medyadan ve STK'lardan gelen baskılara karşı aslında direndi" denildi.     

Social Science Research Network (SSRN) tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan ve bilimsel hakem incelemesine tabi tutulmayan çalışma, Rusya'da iştirakleri bulunan AB ve G7 şirketlerinin yalnızca yüzde 10'undan azının bu iştiraklerini elden çıkardığını gösterdi.

Araştırmaya göre Moskova Ukrayna işgalini başlattığında AB ve G7'de yerleşik bin 404 şirketin Rusya'da faaliyet gösteren toplam 2 bin 405 iştiraki bulunuyordu.     

Araştırmanın yazarları Niccolo Pisani ve Simon Evenett'e göre Kasım ayı sonu itibariyle bu şirketlerin sadece 120'si ya da yaklaşık yüzde 8,5'i Rusya'daki en az bir iştirakini elden çıkarmıştı.

En çok ABD'li şirketler ayrıldı 

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan şirketlerin Avrupa ve Japonya'da bulunanlara kıyasla Rusya'dan daha fazla çıkış yaptığı teyit edildi.

Ancak araştırma ABD'de bulunan şirketlerin bile, işgalin başlamasından bu yana Rusya'da faaliyet gösteren ABD iştiraklerinin yüzde 18'inden daha azını tamamen elden çıkardığını ortaya koydu.     

Buna karşılık Japon firmalarının yüzde 15'i ve AB firmalarının sadece yüzde 8,3'ü Rusya'dan ayrıldı. Araştırmaya göre Rusya'daki iştiraklerini yerinde bırakanların yüzde 19,5'i Alman, yüzde 12,4'ü ise ABD sermayeli.

Araştırma ayrıca, Rusya'dan çıkan Batılı firmaların, ülkede aktif AB ve G7 merkezli şirketlerin vergi öncesi toplam kârının sadece yüzde 6,5'ini oluşturduğunu gösterdi.

Ülkeden çekilen firmalar, Rusya'da faal firmaların toplam personel sayısının ise yüzde 15,3'ünü oluşturuyor.

Araştırmaya göre bu durum, ortalama olarak, Rusya'dan çıkan firmaların Rusya'da kalan firmalara kıyasla daha düşük kârlılığa ve daha büyük işgücüne sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada bu bulguların "Batılı firmaların, hükümetlerinin artık jeopolitik rakip olarak gördüğü ekonomilerden ayrılma konusundaki istekliliğini sorgular nitelikte" olduğu kaydedildi.

AFP / SSB, BK

 

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