Batı, Türkiye'nin İsveç onayından memnun

İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'den onay çıkması Batı'da büyük memnuniyet yarattı. Almanya verilen onayı "önemli ve doğru bir adım" diye tanımladı. Stoltenberg, aynı adımı Macaristan'dan da bekliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM'nin İsveç'in ittifaka katılımına onay veren protokolü kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu, aynı adımı Macaristan'dan da beklediğini söyledi.

Macaristan'a "ulusal onay sürecini en kısa sürede tamamlaması için" çağrıda bulunan Stoltenberg, Vilinius'ta tüm NATO Müttefikleri İsveç'i İttifakımıza davet etme konusunda anlaştı ve İsveç de yükümlülüklerini yerine getirdi" dedi.

Stoltenberg, yayımladığı açıklamada, "İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü, hepimizi daha güvenli kılacak" diye ekledi.

TBMM dünkü oturumunda İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü geçirdi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin aylardır beklediği bu gelişmenin ardından İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç radyosu SVT'ye yaptığı değerlendirmede, Türk parlamentosunun protokolü onaylamasının "elbette iyi" bir gelişme olduğunu söyledi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM'nin onayı ile NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştıklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk parlamentosunun protokolü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun ABD Başkanı Joe Biden için "önemli bir öncelik" olduğunu belirtti. Sullivan, İsveç'in NATO'yu "daha güvenli ve daha güçlü" kılacağını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de X hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyet hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya: Önemli ve doğru bir adım

TBMM'nin verdiği onay, Alman hükümeti tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "Bu, önemli ve doğru bir adım" ifadesini kullandı.

Alman hükümet sözcüsü, Finlandiya gibi İsveç'in de NATO'yu daha da güçlendireceğini söyledi. Hebestreit, "Alman hükümetinin artık İsveç'in üyelik sürecinin hızla tamamlanacağını varsaydığını" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da "artık Macaristan'ın da geri kalan adımları atmasının zamanının geldiğini" belirterek "Böylece biz de İsveçli dostlarımızı İttifak'a buyur edebiliriz" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ı işgalinin ardından, daha önce hiçbir askeri ittifaka dâhil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya katılabilmişti.

DW,dpa,AFP/CÖ,HT

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