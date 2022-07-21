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MI6 Başkanı Richard Moore
MI6 Başkanı Richard MooreFotoğraf: Getty Images/AFP/R. Aydogan
ÇatışmalarRusya

Batı istihbaratı: Savaşta 15 bin Rus askeri öldü

2 saat önce

İngiliz ve ABD dış istihbarat başkanları, Ukrayna savaşında beş ayda 15 bin Rus askerinin öldüğünü açıklayarak Putin'in kayıplarının beklediğinden çok daha yüksek olduğunu savundu.

https://www.dw.com/tr/bat%C4%B1-istihbarat%C4%B1-sava%C5%9Fta-15-bin-rus-askeri-%C3%B6ld%C3%BC/a-62559216

İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in Başkanı Richard Moore, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta beş ayda en az 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.

ABD'nin etkin düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün bu yılki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Moore, bunun "muhafazakar" bir tahmin olduğunu belirterek "Bu sayı kabaca Rusların 1980'lerde Afganistan'da on yılda verdikleri kayba denk geliyor" dedi.

Ukrayna'da hızlı bir zafer uman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklediğinden çok daha büyük kayıplar verdiğini belirten Moore, Ukrayna savaşında ölen Rus askerleri için "Onlar St.Petersburg ya da Moskova'daki orta sınıf gençler değil, Rusya'nın kırsalından gelen yoksul çocuklar. Sibirya'daki mavi yakalı kasabalardan geliyorlar ve son derece orantısız bir şekilde etnik azınlıklara mensuplar" diye konuştu.

CIA Başkanı Bill Burns
CIA Başkanı Bill BurnsFotoğraf: Tom Williams/AP/picture alliance

CIA Başkanı'ndan benzer açıklama

Aynı konferansta dün konuşan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Başkanı Bill Burns de Amerikan istihbarat verilerine göre 15 bin Rus askerinin öldüğünü ve üç katı kadar da yaralı olduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.

Ukrayna'dan bu ayın başında yapılan açıklamada çok daha yüksek rakamlar telaffuz edilmiş ve savaşta 36 bin 200 Rus askerinin öldüğü iddia edilmişti.

Rusya ise kayıpları konusunda şimdiye kadar sadece iki kez resmi açıklama yaptı. Son olarak 25 Mart'ta açıklanan verilerde savaşta ölen Rus askerlerinin sayısı bin 351 olarak bildirildi.

AFP/BK,EC

 

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