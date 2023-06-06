Batı barajın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttu

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kahovka barajının yıkılması sonrasında Batı ülkelerinden Rusya'ya sert tepkiler geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kahovka barajının yıkılması binlerce sivili risk altına sokmakta ve çevreye ciddi zarar vermektedir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının vahşiliğini bir kez daha gözler önüne seren korkunç bir eylemdir" dedi.

İngiltere ve Litvanya'dan "savaş suçu" nitelemesi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Barajdaki patlama ve sel riskiyle ilgili haberleri duydum. Detaylar konusunda anlamlı bir değerlendirme yapmak için çok erken" dedi ve ekledi: "Ancak bunun konu olmasının tek sebebinin Rusya'nın proke edilmediği halde Ukrayna'yı bütünüyle işgal etmesi olduğunu hatırlamakta yarar var" ifadelerine yer verdi.

Cleverly sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Özellikle ve kasten sivil altyapıya saldırmak savaş suçudur" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Nova Kahovka da barajının vurulmasını bir savaş suçu olarak niteledi. Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Ukrayna sivil altyapısına eşi benzeri görülmemiş bir Rus saldırısına tanık olduk. Büyük bir barajın tahrip edilmesi, binlerce insanı tehdit eden bir savaş suçudur. Rusya bunun hesabını vermeli! Ve Ukrayna güvende olabilmek için bu savaşı kazanmalı!" ifadelerini kullandı.

Barajın patlamasıyla bölge sular altında kaldı Fotoğraf: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Almanya Başbakanı Scholz: Savaşta yeni bir boyut

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise barajın tahrip olmasının Ukrayna savaşında "yeni bir boyutu" ifade ettiğini söyledi. Alman WDR televizyonunun bir programına katılan Scholz burada yaptığı açıklamada olayın "titizlikle ve endişeyle izledikleri" bir gelişme olduğunu belirtti. Scholz açıklamasında barajın Rusya tarafından vurulduğunu açıkça ifade etmemekle birlikte Moskova'yı sorumlu tutan ifadelerde bulundu.

Barajın tahrip edilmesinin "Putin'in bu savaşı yürütme tarzına uygun olduğunu" söyleyen Scholz Rusya'nın "askeri bir savaş yönetimiyle ilgisi olmayacak şekilde, kentler, köyler, hastaneler, okullar, altyapı gibi sivil hedeflere saldırılarda bulunan bir savaş yönetimi" izlediğini belirtti.

Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin barajı dün gece saatlerinde yıkıldı. Baraj sularının boşalmasıyla meydana gelen selde şimdiye kadar 600 evin sular altında kaldığı öğrenildi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre 150 ton motor yağı da Dnipro nehrinin sularına karıştı.

Ukrayna: Baraj içeriden patlatıldı

Ukrayna barajın tahrip olmasından Rusya'yı sorumlu tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin kontrolleri altındaki Nova Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni içeriden patlattığını ileri sürdü.

Ukrayna, barajın patlamasından Rusya'yı sorumlu tutuyor Fotoğraf: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

"Bu gece saat 02:50'de, Rus teröristleri Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin yapıları içinde bir patlama gerçekleştirdi" diyen Zelenskiy olayı bir "terör saldırısı" olarak niteledi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili "Rus saldırganlığının yeni bir aşaması" ifadesini kullandı. Ukrayna Dışişleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni konuyla ilgili acil toplantıya çağırdı.

Rusya: Ukrayna'nın sabotajı

Kremlin ise barajın kendileri tarafından vurulduğunu reddediyor ve saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirterek Kiev'in bu sabotajla Kırım'ı susuz bırakmayı amaçladığını söyledi.

Rus resmi haber ajansı TASS dün gece bölgede hava operasyonu düzenlenmediğini ve barajın Ukrayna'ya ait bir Olkha çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu ileri sürdü.

1956 yılında Dnipro nehri üzerine inşa edilen barajın 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Kahovka hidroelektrik santralinin bir parçası olan baraj 18 milyar metreküp su tutuyor ve Kırım Yarımadası'nın su ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyor.

AFP, Reuters / EC, JD