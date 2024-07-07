Batı Afrika'da antikolonyal konfederasyon kuruldu

Nijer, Mali ve Burkina Faso, güçlerini birleştirerek konfederasyon kurduklarını duyurdu. Sahel Eyaletleri İttifakı Konfederasyonu çerçevesinde askeri, siyasi ve ekonomik iş birliği derinleştirilecek.

Nijer, Mali ve Burkina Faso, geçen yıl kurdukları ittifakı konfederasyona dönüştürdüklerini açıkladı.

ActuNiger haber sitesinin aktardığına göre, üç Batı Afrika ülkesinin devlet başkanları, Cumartesi günü Nijer'in başkenti Niamey'de, güçlerini birleştirme ve bölgelerindeki sorunlarla konfederasyon olarak mücadele etme noktasında mutabık kaldı. Söz konusu konfederasyonda, ortak bir yatırım bankası kurulacağı ve bir istikrar fonu da oluşturulacağı belirtildi.

Üçünde de askeri hükümetlerin görev yaptığı ülkeler, silahlı terör gruplarıyla mücadelede konusunda yürütülen askeri iş birliğini de geliştirme kararı aldı.

Mali'deki askeri cuntanın yönetimini elinde bulunduran general Assimi Goita'nın, konfederasyonun ilk başkanı olacağı açıklandı. Mali'de geçen yıl gerçekleşen darbe sonucunda seçilmiş hükümet iktidardan indirilmiş ve iktidara gelen cunta hükümeti Batı ülkeleri ile iş birliğini önemli oranda azaltmıştı.

Cunta liderleri, devlet başkanı olduktan sonra askeri üniformalarını çıkarmadı Fotoğraf: Mahamadou Hamidou/REUTERS

Antikolonyal atmosfer

Niamey'deki zirvede Avrupa ve kolonyalizm karşıtı bir atmosferin hüküm sürdüğü dikkat çekti. Üç devlet başkanı da zirveye askeri üniformalarıyla katıldı.

Burkina Faso'nun darbe ile başa gelen Devlet Başkanı İbrahim Traore, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Birlikte, Sahel Eyaletleri İttifakı Konfederasyonu'nun kurulması yoluyla, gerçek bağımsızlığımızın, gerçek barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın garantisinin temellerini pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Zirvede varılan Niamey Deklarasyonu'nda ise, "tarihi sosyokültürel değerlerin" yeniden oluşturulacağı ve hükümetlerin "yalnızca Batı Afrika halklarının çıkarına" siyaset yapacağı belirtildi.

Her üç ülke de, hâlihazırda önemli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Düzenli olarak sivil topluma karşı terör saldırılarının düzenlediği üç ülkede, ordular, güvenliği sağlama gerekçesiyle 2020 yılından bu yana darbeler gerçekleştirdi. 2023'ün Ekim ayında ittifak kurduklarını açıklayan üç ülke arasında konfederasyon kurulması önerisi, Aralık 2023'teki zirvede de gündeme gelmişti.

Üç ülke, Ocak ayında, Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu uluslararası ekonomik kuruluş ECOWAS'ı başarısızlıkla suçlamış ve örgütten ayrıldıklarını açıklamıştı.

DW,epd / BÜ,ET