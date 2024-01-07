Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor: Dokuz ölü

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'deki savaş dördüncü ayına girerken Gazze'de ve Batı Şeria'da gerginlik dinmiyor. Batı Şeria'da dokuz kişi, Gazze'de ise iki gazeteci öldürüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'deki savaş dördüncü ayına girerken, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik İsrail hava saldırısının yedi Filistinlinin ölümüne neden olduğu, bir İsrailli askerin Cenin’de ve bir İsrailli sivilin de Ramallah’ta öldürüldüğü belirtildi.

Batı Şeria'daki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bir grup sivili hedef alan İsrailli işgalci bombardıman Cenin'de yedi kişiyi öldürdü" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki Cenin Mülteci Kampı'nda operasyon yapan İsrailli askerlere doğru "patlayıcı savuran bir teröristin hava aracıyla vurulması neticesinde altı terörist öldürüldü" dedi.

Filistin haber ajansı Wafa ise, altı Filistinlinin "İsrailli silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile öldürüldüğünü, bu öldürülenlerden dördünün kardeş olduğunu ve yedinci kişinin yaralandıktan sonra vefat ettiğini" aktardı.

İsrail polisi ise aynı mülteci kampında İsrailli bir polisin bir operasyon sırasında öldürüldüğünü ifade edildi. Polis açıklamasında, "Polis memuresi patlayıcı bir madde ile vurulan operasyon aracında yer alıyordu" denildi, ancak polis memurunun ölümüyle diğer ölümler arasında bir bağlantı olup olmadığı belirtilmedi.

İsrail ordusu yaptığı başka bir açıklamada, Ramallah'ın hemen kuzeyinde İsrailli bir sivilin öldürüldüğünü ve polisin faili aradığını belirtti.

Batı Şeria her ne kadar uluslararası hukuk açısından Filistin bölgesi olarak tanınsa da bu bölge 1967'deki savaştan bu yana İsrail işgali altında. Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, takribi 500 bin kadar İsrailli de uluslararası hukuk tarafından tanınmayan ama İsrail'in tanıdığı İsrailli yerleşimlerde yaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısına yanıt olarak başlattığı çatışmalardan bu yana Batı Şeria'da en az 328 kişinin İsrailli askerler ve İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü belirtti. İsrail'in iç istihbarat servisi Shin Bet ise Filistinliler tarafından İsrail ile Batı Şeria’da düzenlenen saldırılarda toplam 41 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Gazze'de iki gazeteci daha öldürüldü

Batı Şeria'da gerginlik devam ederken, Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı ise iki Filistinli gazetecinin İsrail'in hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, serbest gazetecilik yapan ve AFP haber ajansı için de çalışan Mustafa Thuria ile Al Jazeera televizyonu için çalışan gazeteci Hamza Wael Dahdouh'un Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah yakınlarında seyahat ettikleri aracın içerisindeyken vuruldukları belirtildi. İkilinin, bir saldırı sonucu Refah'ta vurulan bir evi çekmek için gittikleri ve bölgeden geri dönerken saldırıya uğradıkları aktarıldı.

Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden oğlu gazeteci Hamza Wael Dahdouh'un cansız elini tutuyor Fotoğraf: Hatem Ali/AP/picture alliance

AFP İsrail ordusuna konuyla ilgili açıklama talebinde bulunduklarını, İsrail ordusunun ise saldırının "coğrafi koordinatlarını" istediğini aktardı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hamza Wael Dahdouh, Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh'un oğlu. Al-Dahdouh yakın zamanda gerçekleşen bir İsrail saldırısında eşini, diğer iki çocuğunu ve bir torununu kaybetmişti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 31 Aralık 2023 itibarıyla 77 gazeteci ve medya çalışanının 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Hamas çatışmalarında öldürüldüğünü açıklamıştı. Komite öldürülenlerin 70'inin Filistinli, dördünün İsrailli ve üçünün Lübnanlı olduğunu aktarmıştı.

Blinken: Çatışmanın yayılmamasına odaklandık

Bölgedeki bu çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bölgeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Yunanistan'ın ardından gittiği Ürdün'de "Bu çatışmanın yayılmasını önlemek için ciddi bir şekilde odaklanmış bulunuyoruz” dedi.

Ürdün Kralı Abdullah (sağdan iknci), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i (soldan ikinci) Amman'da ağırladı Fotoğraf: Royal Hashemite Court/Handout via Reuters

Blinken Amman'da Ürdün Kralı Abdullah ile görüşürken, Ürdün tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın ABD’den derhal geçerli olacak şekilde bir ateşkes için İsrail üzerindeki etkisini kullanmasını talep ettiği aktarıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da gerginliğin bölgesel olarak tırmanmasını engellemek zaruridir. Lübnan'ın bölgesel bir çatışmaya çekilmesi kesinlikle engellenmelidir" dedi.

İsrail ordusu: Gazze’nin kuzeyinde Hamas'ı dağıttık

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrailli kuvvetlerin Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "askeri çerçevesini" tamamıyla dağıttığını ifade etti. Hagari, bu bölgede yaklaşık "8 bin militanın" öldürüldüğünü söylerken, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı Gazze’nin merkezi ile güneyinde dağıtmak olduğunu aktardı. Hagari ayrıca Gazze'deki çatışmaların 2024'te de süreceğini söyledi.

Hamas 7 Ekim'deki terör saldırılarında yaklaşık 1200 kişiyi öldürmüş, 240 kadar kişiyi rehin almıştı. Hamas'ın elinde halen daha 100 kadar İsrailli rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre üç aydır devam eden çatışmalarda Gazze'de yüzde 70'i kadın ve 18 yaşından küçük 22 binden fazla insan öldürüldü.

AFP,rtr,AP / DÇÜ, HT

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