Batı Şeria'da şiddet tırmanıyor

Batı Şeria'da iki İsraillinin öldürülmesi üzerine çıkan olaylarda çok sayıda bina ve otomobil kundaklandı, bir Filistlinli öldürüldü.

Batı Şeria'da Pazar günü iki İsraillinin öldürülmesinden sonra İsrailli yerleşimcilerin Filistin yerleşim merkezi Huvara'daki intikam saldırılarının boyutu netlik kazandı.

Filistin Kızılayı, Pazar akşamı İsrailli yerleşimcilerin intikam saldırılarında yüzlerce Filistinlinin yaralandığını, Huvara yakınlarındaki çatışmalarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazar akşamı yaşanan çatışmalar sırasında Nablus kenti yakınlarındaki Saatara köyünde 37 yaşındaki bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Olaylar 20 ve 22 yaşlarında iki İsrailli yerleşimcinin Pazar günü Huvara'da otomobillerine açılan ateş sonucu öldürülmesi üzerine çıktı. İsrail hükümeti olayı Filistinlilerin düzenlediği bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı Wafa, iki İsrailli yerleşimcinin öldürülmesinden sonra onlarca İsrailli yerleşimcinin Huvara'da Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdiğini duyurdu. Bir belediye yetkilisi köydeki 30 evin ateşe verildiğini ve hasar gördüğünü, 100'den fazla otomobilin ise kundaklandığını bildirdi.

AFP ajansına bağlı bir foto muhabiri ise küle dönmüş çok sayıda ev ve otomobil bulunduğunu aktarırken, Filistin Kızılayı, çoğu göz yaşartıcı gaza maruz kalan 350'den fazla Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Huvara sakinlerinden Diaa Odeh "Arabaları ve evleri yaktılar ve her şeyi yok ettiler" diye konuştu. 25 yaşındaki Odeh, "Ne zaman yerleşimcileri geri püskürtmeye çalışsak, ordu bize göz yaşartıcı gazla müdahale etti" diye ekledi.

Çıkan olaylarda çok sayıda otomobil kundaklandı Fotoğraf: Jaafar Ashtiyeh/AFP

İsrail liderlerinden İsraillilere kınama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise yayınladığı video mesajıyla sükûnet çağrısında bulundu. Netanyahu, "Kan kaynıyor olsa bile, hiç kimse kanunu kendi eline almamalı" ifadelerini kullandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da yaşanan olaylara tepkisini, "Yasayı kendi elimize almak, isyan etmek ve masum insanlara karşı şiddet eylemlerinde bulunmak bizim yolumuz değil" sözleriyle ifade etti.

Alman hükümetinden şiddeti sonlandıma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin "iki İsrail vatandaşının öldürüldüğü saldırıyı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığını" belirtti.

Sözcü, hiçbir gerekçenin "bu tür terör eylemlerini" haklı gösteremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, saldırının ardından İsrailli yerleşimcilerin Huvara'daki eylemlerini ise, "Bu intikam eylemleri kesinlikle kabul edilemez. Etkin bir şekilde sonlandırılmalı ve kovuşturulmalıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Müzakereler sırasında gerçekleşti

Şiddetin tırmanmasına yol açan saldırı, İsrail ve Filistinli üst düzey temsilcilerin Pazar günü Ürdün'de yıllar sonra ilk kez bir araya geldikleri sırada gerçekleşti. Ürdün, Mısır ve ABD temsilcilerinin de katıldığı Akabe kentindeki görüşmeler sırasında yapılan ortak açıklamada her iki tarafın da gerilimi düşürme ve yeni oluşacak gerilimleri ve şiddeti önleme konusunda çalışmalar yapmak üzere anlaştığı vurgulandı.

Söz konusu toplantı, Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli çatışmaları sona erdirmek üzere gerçekleştirilmişti.

AFP/TY,BK