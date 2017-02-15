Batı Şeria'da şiddet: 1 Filistinli öldü

Batı Şeria'da İsraillilerin yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme girişimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan 17 yaşındaki Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gösteride mermiyle vurularak yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi sonucu en az 320 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada yaralılardan 21'inin gerçek mermi, 68'inin plastik mermi ve çok sayıda kişinin de göz yaşartıcı gaza hedef olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre ise göstericilerin İsrail askerlerine taş atması sonucu iki asker hafif derecede yaralandı.

Cuma günü çok sayıda Filistinli Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita kasabasında Mayıs ayında kurulan yasa dışı Givat Eviatar karakolu ve yerleşim birimini protesto etmek için toplanmıştı. Haftalar süren gerginliğin ardından İsrailli yerleşimciler bölgeden tahliye edilmiş ancak İsrail askerleri bölgeden ayrılmamıştı.

Yerleşim birimlerinin idaresinden sorumlu İsrail Savunma Bakanlığı bölgedeki ikamet hakları ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor. Bakanlığın yerleşimcilerin lehine karar vermesi halinde, İsrailliler bölgeye geri dönebilecek. Beita'daki Filistinli yetkililer, "İsrailliler ülkelerinde kalmaya devam ettiği sürece gösterilerin süreceğini" açıklamıştı. Filistinliler Beita kasabasının bir tepesinde kurulan Givat Aviatar karakolunun ve çevresindeki binaların yıkılmasını, arazinin ise kendilerine geri verilmesini talep ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal atındaki 475 bin nüfuslu Batı Şeria'da kurulan İsrail yerleşim yerleri yasa dışı.

AFP/BÖ,EC

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