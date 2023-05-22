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Fotoğraf: picture alliance
PolitikaFilistin Bölgeleri

Batı Şeria: ABD'den İsrail'e Homeş tepkisi

3 saat önce

ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki Homeş bölgesiyle ilgili kararına tepki gösterdi. İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği bir baskındaysa üç Filistinli öldürüldü.

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İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi Homeş'le ilgili kararına ABD'den tepki geldi.

Vatandaşlarının Homeş'te "kalıcı varlık" göstermesine izin veren İsrail'in bu kararından son derece rahatsız olduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, bu yerleşim biriminin İsrail yasalarına da aykırı şekilde özel Filistin topraklarına inşa edildiğini hatırlattı.

Miller, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, söz konusu kararnamenin hem 2004'te Bush yönetimine hem de mevcut İsrail hükümetinin Biden yönetimine verdiği taahhütlere de ters düştüğünü belirterek "Batı Şeria'da İsrail yerleşim birimlerinin artırılması, iki devletli çözümün önünde engel oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

İsrail hükümeti geçen Mart ayında, Batı Şeria'da Homeş dâhil dört bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası'nın ilgili maddelerini iptal etmişti. İsrail ordusunun geçen Perşembe günkü kararnamesinde de İsraillilerin tekrar Homeş'e girmesine izin verilirken bu bölgede yeniden Yahudi yerleşimleri inşa edilmesinin önü açıldı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslümanların Harem-i Şerif, Yahudilerin ise Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı kutsal bölgeye dün İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından düzenlenen ziyareti eleştirdi.

Açıklamasında Ben-Gvir'in düzenlediği "provokatif ziyaret" ve "kışkırtıcı retorikten" de endişe duyduklarını belirten Miller, "Bu kutsal alan siyasi amaçlar için kullanılmamalı, tüm taraflara buranın kutsallığına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz" dedi. Açıklamada, ABD'nin "Kudüs'teki kutsal alanların tarihi statükosuna desteği" de teyit edildi.

Mescid-i Aksa'ya İsrail güvenlik güçleri eşliğinde giren Ben-Gvir, "Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz" açıklamasında bulunmuştu.

İsrailli Bakan'ın ziyaretine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermişti.Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez" denilmişti.

Üç Filistinli öldürüldü

Batı Şeria'da bugün ayrıca İsrail ordusu tarafından bir mülteci kampına düzenlenen baskında üç Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Nablus kenti yakınlarındaki Balata mülteci kampına düzenlenen baskında, tüfek, mühimmat ve patlayıcı aletler ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, üç Filistinlinin, baskın sırasında açılan ateşe karşılık veren İsrail askerlerince öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu ayrıca üç kişiyi de gözaltına aldığını duyurdu.

Filistinli yetkililer, baskında yaralanan altı kişiden birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

DW,rtr,AP/CÖ,BÖ

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