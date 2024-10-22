Basın meslek örgütlerinden "etki ajanlığı" yasasına tepki

"Etki ajanlığı" düzenlemesinin yeniden TBMM gündemine gelmesine basın meslek örgütleri tepki gösterdi. Ortak açıklamada, yasanın "basın özgürlüğü için ciddi bir tehdit" olduğuna dikkat çekildi.

Basın meslek örgütleri yaptıkları ortak açıklama ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine yeniden getirilen "etki ajanlığı" düzenlemesine tepki gösterdi.

Ortak açıklama, Basın Konseyi, DİSK/Basın-İş, Diploması Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapıldı.

Geçen Mayıs ayında 9'uncu Yargı Paketi taslağında yer alan ve tepkiler üzerine geri çekilen "etki ajanlığı" düzenlemesinin şimdi farklı bir torba yasa içinde yeniden Meclis gündemine getirildiği hatırlatıldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı" düzenlemesi olarak bilinen maddenin yer aldığı "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni" geçen Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunmuştu.

"Bu yasa, iktidar eleştirisini bastırmak ve gazetecilik faaliyetlerini hukuki belirsizliklerle dolu bir alan içine itmek amacıyla oluşturulmaktadır" denilen açıklamada, düzenlemenin basın özgürlüğü için "ciddi bir tehdit" yaratacağına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Etki ajanlığı kavramının ceza kanununa eklenmesi, basın özgürlüğünü ciddi bir tehdit altına sokan bir adım olup, 'iç ve dış siyasal yararlar aleyhine,' 'yabancı organizasyon' ve 'savaş etkinliği' ifadelerinin getirdiği muğlaklık, bu düzenlemenin her türlü gazetecilik faaliyeti üzerinde baskı oluşturma potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir."

Bu düzenlemenin "gazetecilerin mesleklerini icra ederken her an 'etki ajanı' olarak damgalanma riski ile karşı karşıya kalacakları bir ortam yaratacağını" vurgulayan basın meslek örgütleri açıklamada, "Ciddi bir şekilde belirsizlik içeren bu düzenleme Türkiye'de ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanmasına yol açacak ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını ciddi şekilde ihlal edecektir" ifadelerine yer verdi.

Basın ve ifade özgürlüğünün "demokratik bir toplumun temel taşlarından biri" olduğunu belirten basın meslek örgütleri, "Ancak yapılması planlanan düzenleme, bu temeli sarsmayı ve toplumu baskı altına almayı hedeflemektedir" dedi.

Gazeteciliğin "aynı zamanda toplumun bilgilendirilmesi sağlama görevi" olduğunu belirten basın meslek örgütleri, "İktidarın bu tür yasalarla toplumu sindirmeye çalışması, gazetecilik mesleğinin onuruna ve varlığına yapılmış açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Basın meslek örgütleri bu düzenlemeye karşı çıkacaklarını belirterek, "Halkın haber alma hakkını savunmak ve gerçeği ortaya koymak adına üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

DW/JD, EC

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