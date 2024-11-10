Basın meslek örgütleri: Furkan Karabay serbest bırakılsın

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları sonrasında 8 Kasım'da gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay'ın tutuklanmasına gazetecilik meslek örgütleri tepki gösterdi.

Cuma günü gözaltına alınan Gazeteci Furkan Karabay, Cumartesi akşamı sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Karabay, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme," "kamu görevlisine hakaret," "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki gösterdiği açıklamasında "Gazeteci tutuklayarak yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin. Gazetecilik suç değildir” dedi.

"Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Ne yazık ki, suçluların yargılanmasında yaşanan sorunlar Türkiye gündemini sarsarken sadece haber yaptıkları için gazeteciler gözaltı ve tutuklamayla baskı altına alınmaya çalışılıyor" denilen açıklamada "Meslektaşımızın tutuklanmasını protesto ediyoruz" ifadesine vurgu yapıldı.

En kısa sürede Karabay'ın serbest bırakılması çağrısını yapan TGC açıklamasında "Haberi halkla paylaştığı için gazetecinin suçlanması, dava açılması, tutuklanması hukuka aykırıdır. Gazeteci tutuklayarak yurttaşın gerçeği bilme hakkını engellemekten vazgeçin. Gazetecilik suç değildir" ifadelerine yer verdi.

"Basın özgürlüğü giderek daha büyük bir tehdit altında"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de Furkan Karabay'ın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasını "Türkiye'de basın özgürlüğü giderek daha büyük bir tehdit altına girmekte, gazeteciler seslerini duyurabilmek için giderek daha fazla baskıyla karşılaşmaktadır" sözleriyle değerlendirdi.

"Bir gazetecinin, yalnızca haber yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi nedeniyle tutuklanması, basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere ciddi bir darbedir" diyen ÇGD, "Bu tür tutuklamalar, basının susturulması ve halkın gerçeklerden uzak tutulması anlamına gelir. Bu korku iklimine teslim olmayacağız! Yine haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir" vurgusu yaptı.

DİSK Basın İş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Karabay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Karabay'ın, ifadesinin alınmadan savcılık tarafından doğrudan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildiğine ve Karabay'ın tutuklanmasına karar verildiğine dikkati çeken DİSK Basın İş, "Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik mesleğidir. Uydurma suçlamalarla ve talimatla gerçekleşen bu karar gazetecilik mesleğine yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bu saldırılar karşısında mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklanmış, yerine de bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığı'na terfi ettirilen Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Furkan Karabay da CHP'li Özer ile ilgili yargılama sürecine dair haberler yapmış ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

DW, ANKA/JD, BÜ

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