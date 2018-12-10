Basın kartları milli güvenlik gerekçesiyle iptal edilebilecek

Basın Kartı Yönetmeliği’nde değişiklik öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmeliğe göre basın kartı alabilmek için ek koşullar getirildi.

Basın kartı almak isteyenlerin terörle mücadele suçlarından, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması şartı aranacak.

Yönetmelikte basın kartlarının iptal edilmesi şartlarına da bir madde daha eklendi. Buna göre artık milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunanların sarı basın kartları derhal iptal edilebilecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada yönetmelik değişikliğini eleştirdi. Sendika önce Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Teşkilatı’nın kurulduğunu, şimdi de Basın Kartı Yönetmeliği‘nin değiştirildiğini hatırlattı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yeni yönetmelikle hem basın kartı alınmasının zorlaştırıldığını, hem de kartın iptal edilmesinin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Gökhan Durmuş

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, yönetmelik değişikliğini, "iktidarın kendi istediklerine sarı basın kartı vereceği bir sisteme dönüşüm" diye nitelendirdi. Kartın alınması ya da iptali konusunda getirilen koşullara dikkat çeken Durmuş hakkında dava açılan birçok gazetecinin artık sarı basın kartı alamayacağını ya da kartlarının iptal edileceğini söyledi. Durmuş bunu şöyle açıkladı:

"Türkiye’de hakkında dava açılmayan gazeteci sayısı çok az. Birçok gazeteci hakkında 'isteyerek ya da istemeyerek terör örgütünü övme' gibi bir suçlamadan dava açılıyor. Hukuk bağımsız olmadığı için maalesef gazeteciler bu suçtan ceza alıyor. Çoğunun cezası ertelense de bu cezayı aldıkları için artık sarı basın kartı alamayacaklar ya da kartları iptal edilebilecek. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı istediği kişiye sarı basın kartı verecek, istemediği kişiye vermeyecek. Tamamen biat eden gazetecilere verilen bir karta dönüşecek."

Yönetmelik değişikliği ile sarı basın kartı verme yetkisinin tamamen Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’na geçtiğini söyleyen Durmuş, gazeteci meslek örgütlerinin artık inisiyatifi kalmadığını belirtti. Durmuş,"Daha önce 15 kişiden oluşan Basın Kartı Komisyonu'ndaki üye sayısının 9’a düşürülmesini ve meslek örgütlerinden gelen temsilci sayısının azaltılarak üçe indirilmesini de kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

"Kartın değeri düştü"

Yine yeni yönetmelikle sarı basın kartının "değerinin düştüğünü" belirten Durmuş, "Eskiden bakanlıklarda sadece basın müşavirleri sarı basın kartı alabiliyordu. Şu an bakanın istediği bütün personel alabiliyor. Yani örneğin Tarım Bakanlığı 200 personeline sarı basın kartı alabilecek. Gazetecilik yapmayanlar da sarı basın kartı alabilecek" dedi.

DW / HT,GA

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