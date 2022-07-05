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Basın İlan Kurumu'ndan tartışmalı karar

7 saat önce

Basın İlan Kurumu 28 yıl aradan sonra Basın Ahlak Esasları'nı değiştirdi. Basın örgütlerine göre bu adım sansüre neden olacak.

https://www.dw.com/tr/bas%C4%B1n-i%CC%87lan-kurumundan-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-karar/video-62388573

Gazetecilere yeni hapis cezaları öngören Meclis’teki yasa teklifine tepkiler sürerken, basına yönelik atılan yeni bir adım tartışmalara neden oldu. Basın İlan Kurumu (BİK) 1994 yılında yayımladığı Basın Ahlak Esasları Kararı’nda değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, toplumun aile yapısına veya milli ve manevi değerlere aykırı yayınlar adı altında sansüre neden olabilecek soyut kurallar getirildi. Gazetelere ilan ve reklam kesme cezalarında uygulanacak yeni kuralların kapsamı da genişletildi. 

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