 Basın özgürlüğüne korona darbesi | DÜNYA | DW | 14.12.2020

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DÜNYA

Basın özgürlüğüne korona darbesi

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün raporuna göre dünyada 387 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde bulunuyor. 130’dan fazla gazeteci ise koronavirüsle ilgili haberleri nedeniyle tutuklandı.

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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (RSF) 2020 yılı basın özgürlüğü bilançosunu yansıtan raporuna göre 1 Aralık itibarıyla dünya çapında 387 medya mensubu mesleği nedeniyle cezaevinde. Rapora göre hapisteki gazetecilerin yüzde 61’i toplam beş ülkede bulunuyor: Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Vietnam ve Suriye. Raporda hapisteki gazetecilerin yanı sıra 54 gazetecinin kaçırıldığı ve dördünün kayıp olduğuna işaret edildi.

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2017/18 yıllarındaki hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmakla suçlanan muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi. İdam cezasının infazı uluslararası arenada büyük tepkiyle karşılandı.

Af Örgütü, salgının aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede hak ve özgürlüklere büyük darbe indirdiğine dikkat çekti. Raporda Türkiye'de basın özgürlüğünün pandemiden etkilendiğine işaret ediliyor.

Türkiye'de gazetecilerin yıpranma hakkını basın kartı sahibi olma şartına bağlayan kanun teklifi AYM kararına karşın yasalaştı. Yasaya karşı çıkan meslek örgütleri, bunun "hak gaspı" olduğu görüşünde.

Basın Araştırmaları Derneği, gazeteci yargılamaları raporunu açıkladı. Buna göre, sadece Ekim ayında 7 ilde 45 dava görüldü, 74 gazeteci hakim karşısına çıktı. Gazetecilerin toplam 916 yıl hapsi istendi.

RSF verilerine göre Türkiye’de ise 1 Aralık itibarıyla 13 gazeteci mesleklerinden dolayı cezaevinde bulunuyor. Raporda mesleği dışındaki gerekçelerle tutuklanan ya da tutuklanma gerekçesi net olmayan vakalar rakamlara yansıtılmıyor. Türkiye, RSF’in 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü listesinde 154’üncü sırada bulunuyor.

RSF raporuna göre dünya çapında 130’u aşkın gazeteci ise koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle keyfi bir şekilde tutuklandı. Raporda bu gazetecilerden en az 14’ünün şu an hala cezaevinde bulunduğuna dikkat çekilerek “Tüm dünyada hükümetler korona krizi ve sonuçlarıyla ilgili bağımsız haberciliği baskı altına almaya çalışıyor” ifadesine yer verildi.

RSF, Ukrayna’da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında düzenlenen protesto gösterileri sırasında 370'ten fazla gazetecinin kısa süreli olarak tutuklandığına da dikkat çekti.

Rapora göre Çin’de 117, Suudi Arabistan’da 34, Mısır’da 30, Vietnam’da 28 ve Suriye’de 27 medya mensubu hapiste.

Dünya çapında hapisteki kadın gazetecilerin sayısı 42 olarak açıklanırken, kadın gazetecilerin toplam tutuklu gazetecilere oranında geçen yıla göre yüzde 35’lik artış kaydedildi.

1 Aralık itibarıyla tutuklu beş gazetecinin ise idam cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Bu kişilerden İranlı blog yazarı Ruhullah Zem’in cezası 12 Aralık’ta infaz edilirken diğer idam tehdidi altındaki gazetecilerin Yemen’deki asilerin elinde bulunduğu belirtiliyor.

dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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