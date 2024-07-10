Basın özgürlüğü kuruluşlarından Açık Radyo'ya destek

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün de aralarında olduğu 18 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, RTÜK'ün Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararını kınayarak kararın geri alınmasını istedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) de aralarında olduğu basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararını kınadı.

18 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, "Türkiye'deki yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası insan hakları hukuku doğrultusunda basın ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Açık Radyo'nun lisansını iade etmeye çağırıyoruz" dedi.

"Açık Radyo örneğinde ceza gerekçesi olarak gösterilen ifadeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü kapsamındadır" diyen kuruluşlar "Türkiye'deki medya kuruluşları, kamuyu ilgilendiren konularda yaptırım korkusu olmaksızın tartışmaya olanak sağlamakta özgür olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"RTÜK'ü görevi gereğince hareket etmeye, ifade özgürlüğünü ve medyada çoğulculuğu güvence altına almaya, eleştirel ve bağımsız medyayı sansürlemek yerine korumaya davet ediyoruz" diyen kuruluşlar RTÜK'ten Açık Radyo'nun lisansını derhal iade etmesini istedi. Açıklamada "Türkiye yetkililerini de medya düzenlemelerine yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK'ten DW'ye lisans dayatması To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Açık Radyo'nun lisansının iptali, RTÜK'ün bu yıl altı farklı radyo ve televizyon kanalına uyguladığı bir dizi cezanın devamı niteliğinde" değerlendirmesini yapan 18 kuruluş, "eleştirel yayınlarıyla bilinen bu medya kuruluşları arasında dört kez yüzde 2 idari para cezasına çarptırılan Now TV ve yine üç kez yüzde 2 para cezasına çarptırılan Tele1'in bulunduğuna" işaret etti.

Ortak açıklamaya imza atan basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları şunlar: ARTICLE 19, Articolo 21, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Freedom House, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), IFEX, İsveç PEN, Medya ve Göç Derneği (MGD), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), PEN Amerika, PEN Norveç, Uluslararası PEN, Yabancı Medya Derneği.

Ne olmuştu?

Açık Radyo'nun Açık Gazete adlı programının 24 Nisan tarihli yayınında konuğun "Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109'uncu Yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması" şeklindeki ifadeleri üzerine RTÜK Mayıs ayında kanalı "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya toplumda nefret duyguları oluşturmak" gerekçesiyle idari para cezası ve beş günlük yayın durdurma cezasına çarptırdı.

Açık Radyo para cezasını ödedi ancak yayınına devam etti. RTÜK bunun üzerinde "yaptırımda belirtilen koşulların ihlal edildiği" değerlendirmesini yaparak Temmuz ayında Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etti.

DW / EC, BK

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