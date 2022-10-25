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Fotoğraf: Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images
Basın özgürlüğüTürkiye

Basın örgütlerinden gözaltılara tepki

2 saat önce

Basın örgütleri, bugün gerçekleştirilen Ankara merkezli operasyonda “örgütsel faaliyet” gerekçesiyle gözaltına alınan 11 gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

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Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Salı günü Ankara merkezli polis operasyonunda 11 gazetecinin gözaltına alınmasını kınayarak gözaltındaki gazetecilerle hapiste tutulan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Son gözaltıların Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik ciddi ihlallerin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada "Tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz” denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "PKK/KCK terör örgütünün basın komitesi altında faaliyet yürüten Mezopotamya Haber Ajansı bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları teknik çalışmalar neticesinde tespit edilen 14 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel kitap/doküman ele geçirilmiştir” denilmişti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Urfa ve Mardin'deki baskınlarda gözaltına alınan 10 gazetecinin kimliklerini, Mezopotamya Ajansından Diren Yurtsever, Selman Güzelyüz, Emrullah Acar, Hakan Yalçın, Berivan Altan, Zemo Ağgöz, Ceylan Şahinli ve JINNEWS'den Habibe Eren, Öznur Değer ve Derya Ren olarak açıkladı.

TGS, "Sansür yasasının yürürlüğe girdiği günlerde çok sayıda gazeteci evleri basılarak, şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Büroları da aranan meslektaşlarımıza avukat kısıtlaması getirildi. Bu uygulamalarla gazeteciliği kriminalize edemeyeceksiniz!” açıklaması yaptı. 

DİSK Basın-İş: Susarsanız bir gün sıra size de gelir

DİSK Basın-İş sendikasından yapılan açıklamada da gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edilerek “Meslektaşlarımıza ve tüm topluma sesleniyoruz: Baskılara karşı susmayın. Susarsanız bir gün sıra size de gelir… Susmuyoruz, korkmuyoruz, meslektaşlarımızın yanındayız” denildi.

DİSK Basın-İş Ankara Temsilcisi Turgut Dedeoğlu da "Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazeteci de, bugün gözaltına alınan 11 gazeteci de sendikamızın üyesidir. Biz onlara kefiliz, onlar gazetecidir. Yaptıkları haberlerin de arkasındayız. Dayanışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HDP: Dün de sonuç vermedi, bugün de vermeyecek

HDP’den yapılan açıklamada da "MA ve JİNNEWS muhabirlerine yönelik hukuksuz gözaltılar faşizminin ulaştığı kuralsızlığı gösteriyor. Özgür basın emekçilerine dönük bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz; gazetecileri derhal serbest bırakın. Bu saldırılar dün sonuç vermedi bugün de sonuç almayacak!" ifadelerine yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Twitter hesabından "İktidar sansür yasasını Kürt gazetecilere yönelik işkenceli gözaltı operasyonu ile hayata geçirdi. Hakikate boyun eğdiremezsiniz, kaybedeceksiniz. 90’lı yıllardaki ortaklarınız özgür basını susturamadı siz de susturamazsınız” paylaşımında bulundu.  

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Bu sabah gözaltına alınan gazetecilere silah doğrultulmuş, ters kelepçe takılmış, yere yatırılmış, işkence edilmiş. Sansür yasasının yürürlüğe girmesinden hemen sonra gerçekleşen bu operasyon tesadüf değildir. Muhalif basını ve toplumu susturma planının bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

DW/BK,BÖ

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