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Bartholomeos: Meryem Ana Yortusu Sümela'da yapılacak

7 dakika önce

Trabzon'daki tarihi Sümela Manastırı'nda on yıldır düzenlenen Meryem Ana Yortusu'nun iptali yönündeki tartışmalar sürerken Patrik Bartholomeos ayinin bu sene de düzenleneceğini açıkladı.

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Türkei Felsenkirche Sumela in Trabzon
Fotoğraf: imago stock&people

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Köyü sınırları içinde yer alan tarihi Sümela Manastırı'nda 15 Temmuz günü düzenlenen geleneksel Meryem Ana YortusuWnun bugün 10'uncu kez düzenlenecegi açıklandı. Agos gazetesinin haberine göre, Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi'nde akşam ayinine katılan Patrik Bartholomeos, "Meryem Anamızın inayetiyle tekrar Trabzon'a gelmeye ve sizlerle buluşmamıza vesile olan Tanrıya şükrediyoruz. Onuncu kez 'Kara Dağlar' Rumca'da Oros Mela diye bilinen Karadağların dik yamacında Sümela Manastırı'nda ayin yönetmek, hazır bulunacak cemaat ve hazirûnun yanı sıra ayrıca yurt dışında bizi izleyecek olan binlerce kişi ile birlikte dualarımızı birleştirme imkânını bizlere bahşeden Meryem Ana'ya da bu yüce buluşmaya vesile olduğu için dualarımızı ve minnet duygularımızı yeniden yöneltiyoruz" diye konuştu.

Arşiv: Patrik Bartholomeos Papa Françesko ile (Yıl: 2016)
Arşiv: Patrik Bartholomeos Papa Françesko ile (Yıl: 2016)Fotoğraf: Reuters/A. Konstantinidis

2006 yılında katledilen kilisenin rahibi Santoro'nun da anıldığı ayinin ardından Patrikhane'den de Sümela Manastırı'nda yapılacak ayinle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, her yıl tüm dünyada Hristiyanlar tarafından 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana Yortusu'nun Türkiye'de birçok kilisede kutlandığı hatırlatıldı ve "Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana'ya adanmış olan Sümela Manastırı'nda yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür" satırlarına da yer verilen açıklamada "sadece birkaç saatliğine bayramlarını kutlamak için düzenlenecek ayinin siyasi söylemlerle hedef haline getirilmesi" de eleştirildi. Açıklamada, "Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır" denildi.

Birçok milliyetçi parti Sümela Manastırı'nda yapılan Meryem Ana Yortusu'nun iptal edilmesini istedi
Birçok milliyetçi parti Sümela Manastırı'nda yapılan Meryem Ana Yortusu'nun iptal edilmesini istediFotoğraf: imago stock&people

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Köyü'nde kayalar içinde yer alan tarihi Sümela Manastırı'nda, Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde ayin yapılmasına karşı son günlerde başta İYİ Parti, Zafer Partisi ve Cumhur İttifakı'na destek veren Yeniden Refah Partisi ile BBP sert açıklamalarda bulunup iptali yönünde çağrılar yapmışlardı. İptal talebinde bulunanlar, ayinin Trabzon'un fethi ile aynı günde yapılmasına izin verilmesini de eleştirirken, aynı zamanda Patrik'in kendi sınırlarını aşarak "ekümenik" sıfatı ile bu ayini düzenlediğini ve Lozan Anlaşması'nı da ihlal ettiğini iddia ediyor.

DW / ETO, BÖ

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