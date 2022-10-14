Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada, şu anki bilgilere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Koca, patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada olay, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" diye duyurulmuştu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, olay yerinde yaptığı açıklamada madende toplam 49 kişinin bulunduğunu belirterek 8 kişinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi. Patlama sırasında madende kaç kişinin bulunduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Maden ocağından çıkan bir işçi yaşananlara ilişkin, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" diye konuştu.

AFAD "trafo" açıklamasını geri çekti

AFAD'dan yapılan açıklamada ise patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi paylaşıldı ancak bu bilgi daha sonra silindi. AFAD daha sonra, patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gidiyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 3 savcının görevlendirildiği bildirildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Vardiyada 90'a yakın işçinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

DW / AI, BK